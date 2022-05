Jedyna córka księcia Williama i księżnej Kate przyszła na świat 2 maja 2015 roku w szpitalu St. Mary’s w Londynie. Prawnuczka królowej Elżbiety II rozkochała w sobie Brytyjczyków, będąc już od pierwszego dnia życia w centrum uwagi całego świata.

Księżniczka Charlotte najbardziej zbuntowanym dzieckiem w rodzinie

Po mowie ciała i informacjach, które pojawiają się w przestrzeni publicznej wiele osób twierdzi, iż księżniczka Charlotte jest najbardziej zbuntowanym dzieckiem w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Na jej temat systematycznie pojawiają się pogłoski lub nieoficjalne doniesienia, na podstawie których ukształtowano pewien wizerunek 7-latki.

Spośród całej trójki rodzeństwa to właśnie Charlotte ma wieść prym i rządzić braćmi. Kiedy w 2021 roku książę William, w ramach udziału w filmie dokumentalnym "In Planet for us All", odwiedził szkołę w Liverpoolu grupa uczniów chciała dowiedzieć się jakim dzieckiem jest jego córka. Wówczas następca tronu wyznał: "Z wiekiem dostarcza więcej problemów niż George".

Ma dopiero 7 lat, a cały świat jest u jej stóp

Córka księcia Williama i księżnej Kate jest ich prawdziwym oczkiem w głowie. Od urodzenia dziewczynka nosi tytuł Jej Królewskiej Wysokości Księżniczki z Cambrigde.

Od 2015 roku zajmuje czwarte miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, za starszym, a przed młodszym bratem. Co ciekawe, w 2018 roku została pierwszą kobietą w historii rodziny królewskiej, której w kolejności do dziedziczenia tronu nie wyprzedził jej młodszy brat.

To kopia królowej Elżbiety

2 maja księżniczka Charlotte skończyła siedem lat. Tradycyjnie dumni rodzice opublikowali w mediach społecznościowych urodzinowy portret córki. Fotografie wykonane zostały przez księżną Kate w wiejskiej rezydencji znajdującej się w Anmer Hall.

Na zdjęciach uśmiechnięta księżniczka Charlotte pozuje ubrana w niebieski sweterek i granatowe spodnie. Przy jej boku dzielnie towarzyszy ukochany pies.

Internauci nie kryją zachwytu. Pod zdjęciami zaroiło się od komentarzy zauroczonych fanów. Wiele osób zauważyło, że dziewczynka jest kopią królowej Elżbiety. Niektórzy wskazywali, że z wiekiem księżniczka Charlotte staje się coraz bardziej podobna do księcia Williama.

Śliczna i bardzo podobna do Williama.

Kiedyś myślałam, że jest bardziej podobna do królowej. Teraz widać, że to mała kopia Williama.

Urocza dziewczynka i taka podobna do taty czytamy w komentarzach.

