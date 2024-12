Ma mniej niż 100 kcal. Zmniejsza ryzyko osteoporozy, nie idzie w boczki

Oprac.: Anna Czowalla

Serek wiejski to ulubieniec wielu osób – lekki, kremowy, pełen białka. Ale czy codzienne spożywanie tego produktu jest zdrowe? Co się dzieje z naszym organizmem, gdy regularnie po niego sięgamy? Wyjaśniamy jego wpływ na zdrowie oraz proces odchudzania. Podpowiemy również, z czym warto łączyć serek wiejski, i z czym nie powinniśmy go miksować.