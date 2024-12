Białko to kluczowy składnik naszej diety, niezbędny do budowy mięśni, regeneracji tkanek oraz produkcji enzymów i hormonów. Jest też sprzymierzeńcem osób, które chcą schudnąć - syci na długo i przyspiesza metabolizm. Eksperci zalecają, by dorosły człowiek spożywał od 0,8 do 2 gramów białka na kilogram masy ciała dziennie, w zależności od poziomu aktywności fizycznej.