Ma przejąć władzę po "wąsatym dyktatorze". Kim jest Kola Łukaszenka?

Kilka dni temu social media obiegło zdjęcie najmłodszego syna Aleksandra Łukaszenki. Mikołaj Łukaszenko, nazywany także Kolą ma niespełna osiemnaście lat i niedawno bawił się na balu maturalnym. Na przyjęciu wraz z towarzyszką pojawili się w barwach Ukrainy. Kola zdecydował się na jasnogranatowy garnitur. Koleżanka 18-latka wybrała długą, żółtą suknię.

Nie wiadomo, czy stroje nastolatków rzeczywiście były wyrazem solidarności z Ukrainą. Efekt jednak wzbudził zainteresowanie internautów. "Wąsaty dyktator nie spodziewał się ataku na tym froncie?" - żartowały ukraińskie media.

Reklama

Zobacz więcej: Przypadek czy gest wsparcia? Oto co syn Łukaszenki zrobił na zakończenie szkoły

Kola Łukaszenka: "Talizman" białoruskiego dyktatora

Rzeczywiście, dotychczas nic nie wskazywało na to, by Kola Łukaszenka w jakikolwiek sposób sprzeciwiał się działaniom wpływowego ojca. Wręcz przeciwnie, nastolatek chętnie i często reprezentował tatę i wspierał go swoją obecnością. Od najmłodszych lat towarzyszył ojcu w spotkaniach państwowych i paradach. Zazwyczaj występował publicznie w pełnym rynsztunku wojskowym - mając na sobie kamizelkę kuloodporną i karabin. "Jest moim talizmanem, moim krucyfiksem, więc go ze sobą noszę" - tłumaczył prezydent Białorusi, gdy Kola miał kilka lat.

Łukaszenka szykuje najmłodszego syna na swojego następcę oświadczył były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow niespełna dwanaście lat temu.

Instagram Post

"Jest prawdopodobnie jedynym dzieckiem na świecie, które weszło w skład oficjalnej delegacji podczas obrad Zgromadzenia Generalnego ONZ" - mówił o Koli Andrzej Poczobut w "Gazecie Wyborczej". Chłopak brał także udział w spotkaniach ojca z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. W 2021 roku towarzyszył politykom podczas rozmów odbywających się w rosyjskim kurorcie Soczi. Oficjalne spotkanie poprzedzał wspólny rejs łodzią.

Kim jest Kola Łukaszenka?

Kola Łukaszenka dorastał na oczach obywateli Białorusi - w świetle kamer. Zawsze jednak stał z boku, nie zabierając głosu. Przedstawiany był jako wzór do naśladowania - utalentowany, odważny, przystojny chłopak, który oddaje się sprawie i wierzy w świetlaną przyszłość Białorusi.

Tak naprawdę jednak o najmłodszym synu Aleksandra Łukaszenko niewiele wiadomo. Tożsamość matki chłopca owiana jest tajemnicą. Kola jest znacznie młodszy od swoich braci. Najprawdopodobniej jest owocem pozamałżeńskiego związku dyktatora Białorusi.

Kola Łukaszenka zgodnie z informacjami, które krążyły po sieci, miał kilka lat temu rozpocząć naukę w jednym z moskiewskich liceów. Ze względu na bezpieczeństwo dziecka, chłopiec miał uczęszczać do szkoły posługując się fałszywym nazwiskiem.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:

Halina Łukaszenka: Co się stało z żoną dyktatora Białorusi?

Rzeczniczka prasowa Aleksandra Łukaszenki. Kim jest Natalla Ejsmant?