Spis treści: 01 Ile zarabia ksiądz? Dochód z "tacy" może zaskakiwać

02 Ile zarabia organista?

03 Ile zarabia kościelny?

04 Ile zarabia grabarz?

Temat finansowania Kościoła katolickiego w Polsce i zarobków księży często wywołuje burzliwe dyskusje. To, ile otrzymuje ksiądz, zależy od doświadczenia i stopnia zaawansowania duchownego w posłudze kapłańskiej.

Jak podaje magazynprzedsiebiorcy.pl, średnia wypłata księdza może wynosić od 1500 do 3000 zł netto. Ksiądz może wykonywać pracę zgodną ze swoim wykształceniem. Przykładowo, może nauczać religii w szkole, gdzie może zarobić ok. 2 tys. zł netto za pracę na cały etat. Z kolei jako nauczyciel dyplomowany będzie mógł liczyć na pensję o 600 - 800 zł większą.

Nie wszyscy duchowni pracują zawodowo i wtedy w dużej mierze utrzymują się z datków parafian. Taca, ślub, chrzciny i pogrzeby przynoszą największe zyski. Do tego dochodzą również msze, które wierni zamawiają w czyjejś intencji i wizyta duszpasterka, określana potocznie "kolędą".

Ks. Leszek Slipek w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym" wyjawił, że jego pensja proboszcza wynosi od 2 tys. do 3,5 tys. zł brutto. Podał również, że z kolędy można uzbierać 30 tys. zł, z czego 20 proc. otrzymują księża, a reszta środków jest przeznaczana na potrzeby parafii.

Zdradził też, że "taca" może przynosić miesięcznie nawet 18 tys. zł dochodu - kwota zależy jednak od parafii. Duchowny wszystkie przychody zestawił z wydatkami, które są konieczne, by utrzymać parafię.

Jak w porównaniu do księży zarabiają ci, którzy również pracują w kościele czy na plebanii? Lista płac kościelnego, organisty czy gosposi może zaskakiwać!

Ile zarabia organista?

"Szczęść Boże, szukam pracy z zakwaterowaniem jako organista w Warszawie lub okolicach. Na "koncie" mam ok. 10 tys. mszy, wykształcenie wyższe muzyczne",

"Organista z doświadczeniem, po szkole muzycznej na fortepian i organy szuka pracy w parafii do stałej współpracy",

"Podejmę się pracy w charakterze organisty na terenie całej Polski. Mile widziane mieszkanie służbowe - organistówka".

To tylko niektóre z licznych ogłoszeń widniejących w serwisie Organum. Chętni do pracy organiści poszukują możliwości pracy w różnych rejonach Polski. W ogłoszeniach najczęściej padają miejsca takie jak Śląsk oraz Warszawa i okolice. Sporo ogłoszeń pojawia się również na facebookowej grupie "Praca dla organisty".

"Zakres obowiązków niewielki, msze w niedziele 9, 11, dni powszednie 17. Ksiądz proboszcz sympatyczny, a i jak na niewiele pracy hojny dla organisty. Idealna opcja dla kogoś, kto chce sobie dorobić" - zachwala jeden z internautów.

Jak widać, chętnych do pracy nie brakuje, ale jej znalezienie wcale nie jest proste. Powodem jest to, ze większość stanowisk jest już obsadzona. Organista co prawda nie musi mieć wyższego wykształcenia, ale ważne, by miał ukończone studium organistowskie, w którym nauka trwa cztery lata.

Na jakie zarobki może liczyć organista? Zależą przede wszystkim od wielkości parafii i od zamożności wiernych. W niewielkich parafiach to raczej dodatkowe zajęcie, natomiast w miastach organista jest często zatrudniany na stałe. Organista może średnio zarobić 1500 zł brutto, ale dochodzą do tego również dodatkowe pieniądze za oprawę muzyczną na ślubie, chrzcie czy komunii.

W jednym z ogłoszeń umieszczonym w grupie "Praca dla organisty" można znaleźć stawkę 50 zł lub 100 za oprawę muzyczną jednej mszy.

Potrzebuję zastępstwa na pogrzeb jutro (...). Stawka 150zł pisze jeden z organistów.

Z kolei w opublikowanym pod koniec 2021 roku ogłoszeniu czytamy:

"Parafia MB. Pompejańskiej (Warszawa) poszukuje organisty. Stawka 50 zł za mszę. Granie w niedzielę 8, 9:30, 11,12:30,19, środy: nowenna plus msza o 18, pierwszy czwartek i piątek oraz pierwsza sobota msza plus nabożeństwo z różańcem godz. 18. 23. i 26. dzień miesiąca, rekolekcje, chór, przed większymi uroczystościami".

W kolejnym z archiwalnych ogłoszeń czytamy: "Kościół pw. Narodzenia Pańskiego w Piekarach k. Krakowa poszukuje organisty. Do grania są msze w sobotę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 10.00 i 18.00. Dodatkowo kilka ślubów w roku (ok. 5), płatnych dodatkowo. Pogrzebów brak, gdyż nie jest to parafia. Wynagrodzenie za te msze to łącznie 250 zł (czyli w miesiącu ok. 1000 zł, w zależności od ilości weekendów)".

Jak podaje portal gowork.pl, w wielu przypadkach stawka za mszę to ok. 250 zł brutto, a średnie zarobki organisty plasują się w granicach 1000 - 3000 zł brutto.

Ile zarabia kościelny?

Na jakie stawki może natomiast liczyć kościelny? Osoba, która pomaga księdzu w przygotowaniach do nabożeństw, zastępuje ministrantów i zajmuje się otoczeniem kościoła, raczej nie może liczyć na wysokie zarobki. Są one uzależnione od parafii, w której pracuje. Im mniejsza miejscowość, tym będą one niższe.

Kościelny może również zarobić dodatkowe pieniądze w trakcie ślubu, komunii, chrzcin czy pogrzebu. Kilka lat temu, bo w 2018 roku, kościelny zarabiał około 2400 zł netto miesięcznie.

Serwis aplikuj.pl podaje, że zarobki kościelnego mogą wynosić od 3010 zł do 5 tys. zł (kwoty brutto). Zatem "na rękę" osoba pełniąca tę funkcję może otrzymać od 2364 zł do 3738 zł.

Nie jest to jednak reguła. Latem 2022 roku sieć obiegło ogłoszenie o pracę wystawione przez Parafię Rzymskokatolicką św. Ignacego Loyoli w Warszawie.

Tutaj za pracę na stanowisku kościelnego była oferowana suma w wysokości 6800-7800 zł brutto miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia, parafia oferowała kościelnemu również darmowe obiady.

Zupełnie inaczej stawki wyglądają w przypadku gospodyni na plebanii. Umowa, jaką otrzymuje, jest zależna od tego, jak wygląda zakres jej obowiązków. Niektóre decydują się na pracę w konkretnych godzinach, inne - jak dawniej bywało - zamieszkują na parafii. Według ostatnich szacunków, gosposia może zarobić do 2 tys. zł miesięcznie. Zależy to od miejsca pracy i rodzaju umowy.

Ile zarabia grabarz?

W kontekście wspomnianych osób, można również wziąć pod lupę zarobki grabarza. Osoby zajmujące się pochówkiem zmarłych zarabiają stosunkowo niewiele, ale ostateczna kwota jest uzależniona od kilku czynników.

Na wysokość pensji wpływa wielkość miejscowości, w której dana osoba jest zatrudniona, liczba odbywających się pogrzebów i zakres obowiązków. Na lepsze zarobki mogą liczyć grabarze w miastach takich jak np. Warszawa czy Kraków.

Grabarz zatrudniony w zakładzie pogrzebowym może zarobić prawie 3,5 tys. zł brutto miesięcznie, z czego 25 proc. może liczyć na wynagrodzenie powyżej 4,2 tys. zł brutto. Tak wynika z danych opublikowanych przez gowork.pl.

Business Insider podawał, że miesięczne wynagrodzenie netto pracownika zakładu pogrzebowego wynosi od 2,6 tys. do 3,6 tys. zł netto. Serwis podał, że podobne kwoty - brutto - zarabiają grabarze, których zatrudniają cmentarze komunalne.

W ogłoszeniach umieszczonych w sieci zakłady pogrzebowe oferują miesięczne zarobki w wysokości powyżej 3490 zł, a niektóre nawet w wysokości 5500 - 6 tys. zł brutto.

