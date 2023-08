Spis treści: 01 Małgorzata Kożuchowska ikoną stylu. Kobiety pokochały jej modowe wybory

02 Małgorzata Kożuchowska w dżinsowym total looku. Idealny na nieco chłodniejsze dni

03 Jeans: total look. Jak nosić?

Małgorzata Kożuchowska ikoną stylu. Kobiety pokochały jej modowe wybory

Małgorzata Kożuchowska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda, znana z takich filmów i seriali, jak "Killer", "Zróbmy sobie wnuka", "Rodzinka.pl" czy "M jak miłość" od lat zachwyca nienaganną sylwetką oraz młodzieńczym wyglądem. Zdaje się, że czas stanął dla niej w miejscu.

52-letnia aktorka może pochwalić się szczupłą sylwetką i gładką, zdrową celą, której pozazdrościć może jej niejedna młodsza koleżanka z branży. Obok świetnego wyglądu, Małgorzata Kożuchowska doskonale zdaje sobie sprawę również z tego, co zrobić, aby wyglądać modnie, elegancko i kobieco. Wiele osób bez ogródek nazywa aktorkę ikoną stylu. A kobiety w Polsce wręcz czerpią garściami z jej modowych wyborów.

Reklama

Zobacz również: Demi Rose w bajkowym miejscu. Nagranie zapiera dech

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska ikoną stylu. Kobiety pokochały jej modowe wybory / Pawel Wodzynski/East News / East News

Małgorzata Kożuchowska w dżinsowym total looku. Idealny na nieco chłodniejsze dni

Małgorzata Kożuchowska ma kilka zasad stylu, o których stara się non stop pamiętać. Komponując swoje stroje ma na uwadze fakt, aby te były utrzymane w tonie tradycyjnej elegancji z nutką nonszalancji. Jej modowe wybory każdorazowo są niebanalne i zawsze idealnie dopasowane do sylwetki.

Nie inaczej było i tym razem. Aktorka postawiła na modny, dżinsowy total look, na który złożyły się długie, obszerne spodnie oraz marynarka. Całość uzupełniły brązowe klapki oraz czarny top. Bez dwóch zdań, podobny zestaw to idealny wybór na nieco chłodniejsze dni. A kiedy zrobi się nieco cieplej, wystarczy jedynie zdjąć kurtkę. Tak, jak zrobiła to Małgorzata Kożuchowska. Przy okazji 52-letnia aktorka zaprezentowała światu szczupły, umięśniony brzuch.

Instagram Post Rozwiń

Pod zdjęciami w mig zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów. "Jak zawsze z klasą", "Piękny komplet", "Przepiękna" - piszą internauci. "Odważnie" - dodają inni.

Zobacz również: Agnieszka Kotońska cała na różowo. Uwagę zwraca jeden szczegół na twarzy

Jeans: total look. Jak nosić?

Dżins znów wrócił do łask, będąc jednym z najgorętszych hitów tego sezonu. W naszej szafie powinien wiec rozgościć się na dobre.

Wzorem Małgorzaty Kożuchowskiej nie bójmy się stawiać na total looki, czyli zestawy "od stóp do głów" utrzymanie w tej samej kolorystyce. Tym bardziej, jeśli chodzi i dżins. Dżinsowe stylizacje są bowiem uniwersalne, a do tego łatwe w stylizacji. Świetnie komponują się z innymi materiałami i dodatkami, sprawiając, że cała kreacja nadaje kobiecości, utrzymując jednocześnie nonszalancki charakter. Małgorzata Kożuchowska jest tego najlepszym dowodem.

Zobacz również: Księżna Kate przejmie obowiązki króla? "Byłaby świetnym wzorem do naśladowania"