Małgorzata Rozenek-Majdan w Danii

Życie i styl Księżna Kate odsłania umięśnione nogi w bardzo krótkiej spódniczce. Złamała protokół? Obecnie Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem i synami wypoczywa w Danii. Całą rodziną wybrali się do Skandynawii kamperem, a ich podróż jest dokładnie relacjonowana w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu prezenterki regularnie pojawiają się nowy zdjęcia i nagrania. Fani mogli obserwować przygotowania do wyprawy, pakowanie, a także podróż z Warszawy do Świnoujścia na prom.

Dwa lata temu Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną również wybrała się na wyprawę kamperem. Wówczas zwiedzali Szwecję i również relacjonowali urlop na Instagramie. Czytając komentarze pod postami, można zauważyć, że internauci byli zachwyceni wcześniejszymi relacjami i z niecierpliwością czekają na kolejne nagrania z Danii.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz także: Anna Popek zapozowała nad basenem. Pod postem apel do internautów

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan zadała zagadkę fanom

Prezenterka wraz z rodziną najpierw popłynęła promem do Szwecji, gdzie zatrzymali się na kilka dni, a następnie wyruszyli kamperem do Danii. Najpierw zwiedzali Kopenhagę, a teraz obserwatorzy oglądają instagramowe relacje z Odense, gdzie znajduje się Muzeum Hansa Christiana Andersena.

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała nie tylko nagranie ze zwiedzania, ale także zdjęcie z mężem, które stanowiło, jak to nazwała prezenterka, zagadkę dla wnikliwych. "Jak myślisz, o co chodzi? Kto zgadnie?" - zapytała pod postem.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Kourtney Kardashian chwali się ciążowym brzuszkiem w skąpym bikini. Pod zdjęciami fala domysłów

Wraz z mężem zapozowała na tle kolorowych drzwi oznaczonych numerami pięć i siedem. Internauci skrupulatnie przyglądali się zdjęciu i próbowali udzielić poprawnej odpowiedzi. "7 lat razem, 5 po ślubie", "Czy to oznacza pochodzenie z 2 różnych «domów» czy «światów». Ale jednak obok siebie? Tak mi przyszło do głowy" - pisali pod postem.

Jak się okazuje, tylko niektórym udało się udzielić poprawnej odpowiedzi. Zagadka wiązała się z numerologią. "Jesteście 7 i 5" - stwierdziła jedna z internautek, a prezenterka od razu odpisała, że jako pierwsza udzieliła poprawnej odpowiedzi.

***