Małpa z charkowskiego zoo na gigancie. Dostała nawet bluzę!

Życie i styl

Ukraińska agencja Unian poinformowała, że z zoo w Charkowie uciekła małpa Czi-Czi. Spragniona przygód, zwiedzała ulice miasta i chętnie pozowała do zdjęć i filmików. By zechciała wrócić do zoo, próbowano przekupić ja słodyczami i ulubioną bluzą. Z jakim skutkiem?

Zdjęcie Małpie z Charkowa udało się zniszczyć zamek klatki i uciec na ulice miasta / Wojciech Strozyk/ / Reporter