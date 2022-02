Za co można otrzymać mandat?

Wyprowadzanie psa przede wszystkim musi spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa. Za nieprzestrzeganie określonych przepisów grozi mandat. W ostatnim czasie zaszły pewne zmiany w ich wysokościach.



10 kwietnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2021 roku. Zmieniło ono rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Między innymi wzrosły grzywny, którymi mogą zostać ukarani właściciele psów.



Zgodnie z nowymi przepisami niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia może grozić mandatem w wysokości od 50 do 250 złotych. Jeszcze więcej, bo aż 500 zł musi zapłacić osoba, która nie zachowała zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzająca swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.



Reklama

Zdjęcie Na właścicielach psów ciążą określone obowiązki. Warto je znać / ZOFIA BAZAK/Marek Bazak / East News

Ustawowa definicja zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt nie istnieje. Można więc mówić, że są one inne dla każdego gatunku i uwzględniają ich indywidualne cechy. Nie ma określenia, że zawsze to musi być smycz lub kaganiec. Natomiast nakazane środki ostrożności przy trzymaniu zwierząt są określone w przepisach lokalnych.



Za spacer z psem bez smyczy grozi mandat?

Nowe przepisy zmieniły jedynie wysokość mandatu, a nie to za co można go otrzymać. Art. 10 a ust. 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt mówi, że "zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna".



Wnioskując, można puszczać psa bez smyczy, ale należy zachować nad nim kontrolę. Warto również podkreślić, gminy mogą określić, na jakim terenie istnieje całkowity zakaz puszczania psów bez smyczy. Przy tym jednak muszą wskazać miejsce, gdzie jest to dozwolone.

Zdjęcie Egzekwowanie zachowania czystości na chodnikach i drogach to nie tylko kwestia estetyczna. Odchody zwierzęce do istna bomba biologiczna, ryzyko rozprzestrzeniania się drobnoustrojów jest w tym wypadku ogromne / ZOFIA BAZAK / East News

Tak więc w tym przypadku dużą rolę odgrywa zdrowy rozsądek. Wygląda na to, że niewielkie psy, albo te, nad którymi właściciel jest w stanie zapanować, nie muszą spacerować na smyczy. Trzeba to jednak robić odpowiedzialnie.

Warto pamiętać, że inaczej jest w przypadku spacerów po lesie. Art. 166 Kodeksu wykroczeń zabrania puszczania luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem. Należy również podkreślić, że za brak nadzoru nad psem właściciel może otrzymać 500 złotych mandatu. Przykładem może być zostawienie psa samego przed sklepem.

Sprzątaj po psie

Posiadanie psa to oczywiście także obowiązki. Decyzja o nowym członku rodziny musi być dokładnie przemyślana. Warto również mieć na uwadze przepisy, za których nieprzestrzeganie grozi mandat karny.



Chociaż w Polsce nie ma ogólnokrajowych przepisów regulujących kwestię kar za niesprzątanie psich odchodów, to jednak każda gmina ma obowiązek wydania uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. Mowa tu o art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Wyżej wymieniony przepis stanowi, że rada gminy po konsultacji z sanepidem uchwala regulamin, który określa m.in. "obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku".

Zdjęcie Wygląda na to, że niewielkie psy, albo te, nad którymi właściciel jest w stanie zapanować nie muszą spacerować na smyczy / 123RF/PICSEL

O tym, że sprzątanie po psie jest naszym obowiązkiem, mówi także Kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 145. Stanowi on, że "kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".



Wbrew pozorom niesprzątanie po czworonożnych pupilach nie jest karane jedynie ze względów estetycznych, ale także zdrowotnych. Odchody psów mogą zawierać m.in. szkodliwe bakterie i larwy pasożytów. Najbardziej narażone są nie tylko inne zwierzęta, ale także małe dzieci, które niestety mają nawyk wkładania brudnych rąk do ust.



Czytaj więcej:

Mandat za zostawienie psa pod sklepem? To nie wszystko!



Psy wiedzą, czy ktoś postępuje celowo, czy robi coś niechcący



Psy z włosami: Jaką rasę wybrać?



Zobacz także: