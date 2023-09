Spis treści: 01 W tych miastach ceny mieszkań mogą być nawet o 50% droższe

Według najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl wynika, że wybierając mieszkanie z rynku wtórnego w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50% mniej niż w stolicy regionu. Zdaniem biura w niektórych aglomeracjach znalezienie mieszkania pod dużym miastem niestety jest niezwykle trudne, gdyż liczba ofert jest mocno ograniczona. Dodatkowo z raportu wnioskuje się, że Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Białystok, Toruń, Zielona Góra to miasta, w których rozstrzał cen mieszkań pomiędzy miastem a gminami ościennymi bywa największy. Dlatego warto wcześniej rozeznać się, jakie ceny oferowane są za podobne nieruchomości na obrzeżach miast.

Jak wynika z raportu "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości", za mkw. mieszkania z rynku wtórnego poza dużym miastem zapłacimy czasami nawet do 50% mniej niż w stolicy województwa. raport portalu Nieruchomosci-online.pl

Zdjęcie Kraków nie należy do najtańszych miast do zakupu nieruchomości / Getty Images

Dane podane przez Nieruchomosci-online.pl wskazują, że do 40% taniej możemy zapłacić za mieszkanie w okolicach Poznania, Bydgoszczy, Opola, Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego. Aktualnie tylko w trzech aglomeracjach różnice pomiędzy miastem a gminami sięgają maksymalnie do 30%. Mowa tutaj o Łodzi, Olsztynie i Rzeszowie.

Drożejące mieszkania w dużych miastach sprawiają, że Polacy coraz częściej spoglądają w kierunku gmin ościennych. Tam ceny używanych mieszkań są niższe, dzięki czemu kupujący mogą sobie pozwolić na większy metraż. Znacząca oszczędność i lepsze warunki mieszkaniowe potrafią brać górę nad minusami, takimi jak konieczność dojazdu do miasta czy słabiej rozwinięta infrastruktura. mówi Rafał Bieńkowski, PR manager portalu Nieruchomosci-online.pl

Zdjęcie Jeśli dobrze poszukasz, możesz nie przepłacić na mieszkaniu w Rzeszowie / Getty Images

Szukanie mieszkania bywa frustrującym procesem, zwłaszcza pod względem ceny. Portal Nieruchomosci-online.pl przygotował zestawienie średnich cen ofertowych mieszkań z rynku wtórnego w największych ośrodkach miejskich, dane dotyczą sierpnia 2023 r.:

Warszawa - 15,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 7,4 do 13,2 tys. zł/mkw.

Kraków - 14 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 7,1 do 9,9 tys. zł/mkw.

Wrocław - 11,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 6 do 9,2 tys. zł/mkw.

Łódź - 7,6 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 5,5 do 6,2 tys. zł/mkw.

Poznań - 10,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 6 do 8,2 tys. zł/mkw.

Gdańsk - 13,1 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 6,9 do 14,2 tys. zł/mkw.

Nieruchomosci-online.pl informuje, że niestety, w niektórych województwach znalezienie mieszkania w bliskim sąsiedztwie dużego miasta może być trudne. Powodem jest niska podaż mieszkań na rynku wtórnym w gminach. Pod tym względem w najgorszej sytuacji są okolice Kielc, Opola, Lublina i Rzeszowa. Analiza liczby ogłoszeń w sierpniu 2023 r. pokazała, że wybór mieszkań w gminach sąsiadujących z tymi miastami jest bardzo ograniczony i często sprowadza się do kilku, kilkunastu dostępnych ofert. W efekcie ponad 95% mieszkań na sprzedaż zlokalizowanych jest tam w głównym mieście regionu.



Zdjęcie W Kielcach bardzo trudno jest znaleźć korzystnie cenową nieruchomość / pexels.com

Część osób poszukujących zorientowała się, że w cenie mieszkania w dobrej lokalizacji w dużym mieście można kupić dom na przedmieściach lub w okolicznej gminie. Na przykład w Białymstoku średnia cena mieszkania wynosi 8,7 tys. zł/mkw., a za metr kwadratowy domu wolnostojącego pod miastem właściciele oczekują od 4 do 6,2 tys. zł. Jak wynika z naszych obserwacji oraz z relacji biur nieruchomości, Polacy najczęściej poszukują obecnie szeregówek lub bliźniaków o powierzchni 80-100 mkw. oraz domów wolnostojących do 120 mkw. mówi Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl

Na podstawie raportu "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości" portal Nieruchomosci-online.pl podał zakres średnich cen ofertowych domów wolnostojących w największych ośrodkach miejskich, dane dotyczą sierpnia 2023 r.:

Warszawa - 10 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 6,6 do 9,6 tys. zł/mkw.

Kraków - 9,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 4,2 do 8,8 tys. zł/mkw.

Wrocław - 8,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 4 do 8,6 tys. zł/mkw.

Łódź - 6,3 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 4 do 5,6 tys. zł/mkw.

Poznań - 7,8 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 4,4 do 8,2 tys. zł/mkw.

Gdańsk - 8,9 tys. zł/mkw., gminy podmiejskie — od 4,9 do 7,5 tys. zł/mkw.

Zdjęcie Niektóre domy na obrzeżach miast kosztują tyle samo co mieszkania w centrum / Getty Images

Rafał Bieńkowski informuje, że duży rozdźwięk cenowy widoczny jest oczywiście na rynku działek budowlanych, a dana analiza obejmowała grunty o powierzchni 800-2500 mkw. To właśnie niska podaż działek w największych miastach sprawia, że są one bardzo drogie i mało dostępne. Raport lokalny Nieruchomosci-online.pl pokazuje jednak, że w bliskim otoczeniu dużych miast można znaleźć gminy, w których właściciele oferują działki w cenie znacznie poniżej 200, a nawet 100 zł/mkw. Oto zakres średnich cen ofertowych działek budowlanych w największych ośrodkach miejskich, dane dotyczą sierpnia 2023 r.:

Warszawa - 724 zł/mkw., gminy podmiejskie — od 161 do 702 zł/mkw.

Kraków - 475 zł/mkw., gminy podmiejskie — od 139 do 377 zł/mkw.

Wrocław - 480 zł/mkw., gminy podmiejskie — od 82 do 368 zł/mkw.

Łódź - 340 zł/mkw., gminy podmiejskie — od 116 do 163 zł/mkw.

Poznań - 599 zł/mkw., gminy podmiejskie — od 173 do 486 zł/mkw.

Gdańsk - 531 zł/mkw., gminy podmiejskie — od 104 do 343 zł/mkw.

Zdjęcie Zakup działki może być niezwykle drogi / @poringstudio / materiał zewnętrzny

Ekspert Rafał Bieńkowski informuje, że rynek nieruchomości nie tylko składa się z jego cen. Warto przyjrzeć się perspektywiczności danej ofert i zadać sobie kilka pytań. Czy oferta będzie spełniać nasze wymagania za X lat? Czy dana nieruchomość nabierze w przyszłości na wartości? Specjalista doradza, że w takich sytuacjach to właśnie eksperci mają za zadanie doradzić klientom, które inwestycje mogą być ryzykowne, a które z nich wyjdą nam na dobre. Może to dotyczyć zarówno mieszkań, domów, jak i działek.

Działka perspektywiczna to taka, która leży na terenie, na którym już coś się dzieje, albo w przewidywalnej przyszłości zacznie się dziać. Jest wiele czynników mających wpływ na zwiększenie wartości gruntu w perspektywie czasu. Krzysztof Matysiak z Miltons Nieruchomości w Warszawie

Krzysztof Matysiak informuje w raporcie, że najważniejsza jest kondycja finansowa miasta/gminy. Tłumaczy, że jeśli samorząd posiada środki na inwestycje i odpowiednio nimi zarządza, to oczywiste jest, że jest w stanie podnieść jakość życia mieszkańców. Dodaje, że istotne jest również zachowanie innych inwestorów, a wynika to z tego, że jeśli inne osoby lub firmy zaczną kupować nieruchomości w danej lokalizacji, to zainteresowanie tym rejonem również wzrośnie.

Z drugiej strony trzeba też uważać, aby nie kupić działki, która kiedyś może stać się mniej atrakcyjna. Należy zwrócić uwagę głównie na czynniki zewnętrzne, które mogą spowodować potencjalne uciążliwości. Może to być budowa drogi szybkiego ruchu w bliskiej odległości, lokalizacja składowiska odpadów, czy występowanie w sąsiedztwie gruntów, na których można realizować funkcje usługowe o negatywnym wypływie na środowisko (np. przemysł, hodowla drobiu). Warto to sprawdzić. Krzystof Matysiak z Miltons Nieruchomości w Warszawie

Zdjęcie Eksperci doradzają, jak wybrać odpowiednią działkę budowlaną, aby nie przepłacić / Getty Images

Dominika Dąbrowska, która jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z Krakowa tłumaczy, że podczas zakupu domu warto zwrócić uwagę na kilka czynników:

okolicę,

technologię (koszty ogrzewania, alternatywne źródła ogrzewania itp.),

potrzeby osobiste i zdrowotne.

Natomiast ekspert Michał Grzeląska z Freedom Nieruchomości w Łodzi doradza, jak wybrać mieszkanie z perspektywą. Informuje, że należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

lokalizację,

potencjał najmu,

aspekty techniczne i prawne.

Informuje również, że spory potencjał mogą mieć także niedoceniane kamienice.



Zdjęcie Kamienice często wykonywane są z murowanej cegły lub kamienia / @maciejbledowski / materiał zewnętrzny

