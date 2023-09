Spis treści: 01 To wymarzony dom Polaków. Dlaczego spada zainteresowanie zakupem mieszkań?

To wymarzony dom Polaków. Dlaczego spada zainteresowanie zakupem mieszkań?

Przeglądając oferty mieszkań, w największym stopniu rzucają się w oczy ich ceny. Dla przykładu na stronie Otodom.pl kawalerka o wysokim standardzie o powierzchni 11 m² na osiedlu Bieżanów-Prokocim w Krakowie kosztuje 115 tys. zł.

Ceny dwupokojowych mieszkań zaczynają się od 199 tys. zł za 21 m². Chcąc kupić mieszkanie powyżej 80 m², należy przygotować się na koszt ok. 1 mln zł. Oczywiście nie oznacza to, że nie ma na rynku tańszych mieszkań, wszystko zależne jest od lokalizacji i standardu. Jednak wiele tańszych ofert znajduje się w blokach z lat 50. lub nadają się wyłącznie do generalnego remontu, a o prawdziwą "perełkę" należy bardzo się postarać. Takie poszukiwania, często spędzają klientom sen z powiek.

Zdjęcie Na rynku jest coraz to mniej atrakcyjnych ofert mieszkań. Jeśli jakaś się pojawia, to znika w kilka sekund / Getty Images

Serwis Nieruchomości-online.pl poinformował nas, że Polacy najchętniej decydują się na zakup małych domów. Wybierają szeregówki lub bliźniaki o powierzchni 80-100 m² lub domy wolnostojące do 120 m². Według danych z Nieruchomości-online.pl w lipcu zainteresowanie zakupem domów jednorodzinnych było o 24 proc. wyższe niż w czerwcu i o 46 proc. wyższe niż w lipcu 2022 roku.

Zainteresowanie ogłoszeniami domów na sprzedaż wzrosło z kilku powodów. Duże znaczenie mają wysokie ceny mieszkań. Część osób zorientowała się, że w cenie mieszkania w dobrej lokalizacji w dużym mieście, można kupić dom na przedmieściach lub w okolicznej miejscowości. Poza tym oferta dostępnych mieszkań jest coraz mniejsza. mówi Rafał Bieńkowski, PR manager w Nieruchomosci-online.pl

Rafał Bieńkowski dodaje, że osoby, które dotychczas wstrzymywały się przed zakupem domu, wierząc w spadek cen były w największym stopniu zainteresowane obecnymi ofertami nieruchomości. Twierdzi, że wielu klientów decydowało się również z powodu programu Bezpieczny Kredyt 2%, który obejmował domy w założonym przedziale cenowym.

Zdjęcie Mały dom zapewnia Polakom komfort życia. / Getty Images

Eksperci przeprowadzili badania. Polacy zamieniają mieszkania na domy jednorodzinne

Serwis Nieruchomości-online.pl przeprowadził badania nastrojów rynkowych w opinii agentów nieruchomości, które tylko potwierdzają zwiększenie się popytu na mniejsze domy wśród mieszkańców Polski.

Adrian Bury z agencji Mój Dom Nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim zauważył wśród klientów zwiększenie się zainteresowania niewielkimi domami w standardzie deweloperskim. Dodaje, że wielu kupujących, zdecydowało się na sprzedaż lub zamianę mieszkania na szeregówkę lub dom w zabudowie bliźniaczej.

Ceny mniejszych domów w standardzie deweloperskim są bardzo podobne do cen mieszkań o podobnym metrażu, przez co większa liczba klientów może sobie pozwolić na polepszenie warunków życia i zamianę mieszkania na dom. uważa Adrian Bury z agencji Mój Dom Nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim

Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Na zainteresowanie Polaków domami wpływa przede wszystkim cena i standard.

Domy budzą duże zainteresowanie, o ile oferta jest interesująca i występuje tam właściwy stosunek oczekiwanej ceny do jakości. podkreśla Łukasz Gilis, właściciel biura nieruchomości RE/MAX Family

Marek Zajkowski z biura Perły Nieruchomości, mówi, że dominują dwie grupy klientów: młode osoby wchodzące w dorosłe życie, które chcą wykorzystać atrakcyjną ofertę kredytową oraz osoby, które przez ostatni rok wahały się nad zakupem nowej, większej nieruchomości licząc na spadek cen. Dodaje, że obecnie klienci martwią się, że ceny domów ponownie wzrosną, dlatego decydują się na realizację ówczesnych planów zakupowych.

Zdjęcie Zdaniem ekspertów, na zakup domu wpływa również brak czynszu / Getty Images

Ile kosztuje wymarzony dom Polaków? Eksperci spekulują, czy ceny nieruchomości wzrosną

Serwis Nieruchomości-online.pl poinformował nas, że ze swoich obserwacji, wnioskuje, że domami nie interesują się wyłącznie rodziny z dziećmi, ale również pary lub single. Wszystko to za sprawą Bezpiecznego Kredytu 2%, który pozwala otrzymać do 600 tys. zł kredytu. Dodaje, że w praktyce na tym popycie korzystają w dużej mierze mniejsze, lokalne rynki.

Analiza ogłoszeń na Nieruchomosci-online.pl pokazuje, że w ofercie nie brakuje domów leżących blisko głównych miast i wpisujących się cenowo w BK2%. Według danych z początku sierpnia, w promieniu 20 km od Warszawy jest dostępnych ponad 1 tys. domów z ceną ofertową do 800 tys. zł, chociaż oczywiście w różnym standardzie. W takie samej odległości od Krakowa dostępnych jest ponad 800 takich ofert, a w przypadku Wrocławia czy Łodzi około 700. mówi Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl

Zaczynają się pojawiać również pytania, czy ceny domów nie zdrożeją w najbliższym czasie? Z badań przeprowadzonych przez Nieruchomości-online.pl wynika, że pośrednicy mają różne zdanie na ten temat. 45 proc. pracowników nieruchomości uważa, że w najbliższych miesiąca ceny domów wzrosną, natomiast 42 proc. pośredników sądzi, że obecne wysokie ceny ustabilizują się. Tylko 13 proc. agentów wierzy, że ceny mogą jeszcze się obniżyć.

Zdjęcie Młode osoby chętnie kupują domy / materiał zewnętrzny

