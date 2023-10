Kim była Maria Simma? Mistyczka widziała czyściec

Według numerologii każda cyfra ma swoje ukryte znaczenie oraz przekaz. Niektóre ściągają na nas szczęście, inne zaś przynoszą pecha. Do każdego imienia przypisana jest cyfra, które opisuje prawdopodobne cechy charakteru i osobowość danego człowieka. Również konkretna data urodzenia ma znaczenie - cyfry, które składają się na nią zdaniem astrologów, mogą wiele zdradzić o przyszłości. Już dawno temu ustalono, że spośród wszystkich obawiać się należy zwłaszcza jednej. Chińczycy twierdzą, że osoby, które mają z nią wiele wspólnego, powinny mieć się na baczności w roku 2024. Być może przyniesie on sporo trudnych wyzwań i ciężkich chwil. O jaką cyfrę chodzi?

Jaka cyfra przynosi pecha? Mieszkańcy Chin twierdzą, że lepiej się nią nie otaczać

Według wierzeń Chińczyków cyfra cztery jest tą najbardziej pechową i lepiej omijać wszystko, co z nią związane szerokim łukiem. Wierzą w to na tyle mocno, że przez bardzo długi czas nie uwzględniali jej np. podczas oznaczania pięter budynków, czy w przypadku adresowania domów. Dziś takie praktyki są zakazane, ale mimo to wielu mieszkańców Chin rezygnuje z zakupu nieruchomości, która ma coś wspólnego z cyfrą 4. Wyjaśnienie tego zjawiska jest dość oczywiste - cyfra ta w języku chińskim, wymawiana jako "si" brzmi bardzo podobnie do słowa śmierć w tym języku. Słowa te różnią się jedynie zapisem znaków.

Zdjęcie Zdaniem Chińczyków liczba 4 jest wyjątkowo pechowa. Jeśli często się nią otaczasz, musisz uważać / 123RF/PICSEL

Masz w swojej dacie urodzenia cyfrę 4? W 2024 r. miej się na baczności

Wieść o pechowej czwórce rozniosła się również na inne kontynenty i kraje. Mieszkańcom Europy kojarzy się bardzo często ze złą energią, pasmem niepowodzeń w sferze prywatnej i zawodowej. Jeśli zdarza ci się często otaczać tą cyfrą, lub chociażby występuje ona w twojej dacie urodzenia, nie wróży to nic dobrego. Oczywiście tego typu sugestie należy traktować z dystansem i przymrużeniem oka, jednak zdaniem wielu astrologów w roku 2024 osoby mocno powiązane z cyfrą 4 może czekać bardzo trudny i wymagający czas. Niewykluczone są negatywne wydarzenia, bolesne doświadczenia i rozczarowania. Najprostsza rada? Staraj się za wszelką cenę unikać tej jednej cyfry, a zmniejszysz prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysowych sytuacji w przyszłym roku.