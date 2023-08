Spis treści: 01 Aida Kosojan-Przybysz apeluje do Polaków

02 Wrzesień to kluczowy miesiąc. Chodzi o stawianie granic

03 "Zatopiony wrak naszych marzeń"

04 Urodziłeś się 9 września? Lepiej nie lekceważ słów Aidy

Aida Kosojan-Przybysz to pochodząca z Gruzji znana wizjonerka. Od wielu lat wspiera Polki i Polaków w ich rozwoju wewnętrznym. W mediach społecznościowych często dzieli się własnymi wizjami i przepowiedniami dotyczącymi przyszłości. Aida uważa, że dar jasnowidzenia odziedziczyła po swojej babci.

Aida Kosojan-Przybysz apeluje do Polaków

Na Instagramie często publikuje też przesłania, które dają do myślenia. Sekcja komentarzy pęka wtedy w szwach - fani i fanki dzielą się swoimi przeżyciami i dziękują Aidzie za kolejne inspirujące słowa.

Tym razem na Instagramie pojawił się live, który prowadziła dziennikarka i prezenterka Beata Sadowska. Rozmowa dotyczyła września, który uchodzi za "miesiąc mocy". Dlaczego tak jest? Oddajmy głos Aidzie.

- 2023 to rok klucza. Wrzesień jest miesiącem mocy, bo my tak naprawdę stojąc na złotym dywanie z kluczem w ręku, jesteśmy na etapie otwierania kolejnych drzwi - zaczęła. - Mamy 12 miesięcy, a wrzesień jest dziewiątym miesiącem. Jeśli ustawimy 9-tkę w szeregu, ona coś kończy. Bo od 0 do 9 układają się wszystkie liczby.

Wrzesień to kluczowy miesiąc. Chodzi o stawianie granic

Zdjęcie Niektóre znaki zodiaku będą mieć we wrześniu kłopoty. / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL

- Wrzesień to miesiąc, w którym dojrzewamy do podjęcia decyzji i postawienia granic. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na najdłuższym balkonie. Kiedy człowiek wychodzi na balkon, to jeszcze nie są drzwi. Ale balkon pokazuje, jaka pogoda naprawdę jest za oknami i drzwiami mieszkania. To miesiąc, który przygotowuje cię do działania. Dzięki kluczom, które mamy w naszych rękach, możemy zamykać lub otwierać nowe mieszkania, relacje...- kontynuowała Aida.

Aida zwraca uwagę, że to czas, w którym chcemy "spakować wszystkie nasze trudne emocje".

- Dlatego to piękny czas na oczyszczenie. Wrzesień 2023 to stanie na progu zmian, stawianie i burzenie granic. To przepiękny czas na oczyszczające rozmowy z szefem, partnerem, przyjacielem, przyjaciółką. Ważne, by mieć możliwość oczyszczającej rozmowy z sobą samym. Dlatego też w ostatnim tygodniu sierpnia czujemy się, jakbyśmy mieli w rękach zmiotki, szczotki, wiadro z czystą wodą. Bo właśnie wtedy zaczynamy wchodzić w ten czas otwartych oczu. Prawdziwie widzimy, co nam przeszkadza, czy granice, które przekraczamy to mur mentalny czy prawdziwy. To czas moment burzenia murów - opowiadała jasnowidzka.

"Zatopiony wrak naszych marzeń"

- We wrześniu jesteśmy na granicy cierpliwości. Jednak nie wchodźmy w konflikty, nie zmuszajmy się do podejmowania decyzji. Nadchodzi najpiękniejszy czas do przyjęcia rozczarowań. Nie wyszło? To nie wyszło - zwraca uwagę Aida.

Ormiańska wizjonerka podzieliła się również innym, obrazowym przesłaniem.

- Na dnie duszy każdego z nas jest zatopiony wrak naszych marzeń. Jedna osoba nurkując głęboko na dno, pozostaje tam, tonie w swoich żalach, emocjach, nie jest w stanie oddychać powietrzem prawdziwym. Druga osoba uśmiechnie się, powie: "to było marzenie". Pozostaje nostalgia, ale taki człowiek odbija się od tego dna i płynie do góry. Wrzesień to miesiąc "odbijania się" - powiedziała w rozmowie z Beatą Sadowską.

- Wrzesień to miesiąc znaków. Jesteśmy tak zniecierpliwieni, że możemy je przegapić. Człowiek, który się bardzo spieszy, może klucz w drzwiach zostawić. Ważna rada: zastanówmy się, kto ma klucz do mojego mieszkania, bo to miesiąc, w którym mamy prawo do prywatności. Czas, kiedy nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy wytrzymać. Nie doprowadzajmy jednak do kresu własnej cierpliwości. Kluczem we wrześniu jest nie konflikt, a spokojne słowo - przyznała Aida.

Urodziłeś się 9 września? Lepiej nie lekceważ słów Aidy

Aida zaapelowała też do osób urodzonych 9 września. Dlaczego są tak wyjątkowe? Na co powinny uważać? Jasnowidzka przyznała wprost:

- Urodzeni 9 września to osoby dzielące się z innymi wszystkim co mają. Wiele się od nich wymaga, oczekuje od nich wielu rzeczy. Osoba urodzona 9 września chce zadowolić wszystkich. Chce stać na szczycie, być podziwiana. Piecze torty do 3 nad ranem, a o 7 wstaje, żeby stoły nakrywać. Musimy być ostrożni, by czuć się koniem niezależnym, a nie osiodłać samych siebie - powiedziała Aida.

