Aida Kosojan-Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 53,8 tysiąca fanów!

Na Facebooku i Instagramie Aidy regularnie pojawiają się wpisy motywacyjne, zachęcające fanów i obserwatorów wizjonerki do samorozwoju, pielęgnowania w sobie pozytywnej energii i bycia sobą. Aida zachęca także do wyjścia ze swojej strefy komfortu i kierowania się w życiu sercem. Teraz zwróciła się do fanów z nowym apelem.

Aida Kosojan-Przybysz apeluje do fanów. "Dzisiaj to ty jesteś celem"

Aida opublikowała na Instagramie nowy wpis:

Dzisiaj to ty jesteś celem. Nie atakuj siebie i nie daj się zaatakować. Są dni, kiedy ktoś próbuje przerzucić odpowiedzialność i winę na ciebie. Są momenty, kiedy to my bezpodstawnie obwiniamy siebie za błędy i niepowodzenia innych. Umiejętność wchodzenia w głębokie poczucie winy wynosimy najczęściej z domu, z dzieciństwa. Niech twoim celem będzie dziś spokój i zadbanie o swoje granice

- napisała.

Instagram Post Rozwiń

Też korzystacie z jej rad?

