Pistia rozetkowa jest rośliną pływającą, której liście do złudzenia przypominają główki sałaty. Rozmnaża się szybko przez rozłogi i nasiona, co umożliwia jej szybkie rozprzestrzenianie się. Jest przez to gatunkiem inwazyjnym, który szybko może kolonizować zbiorniki wodne, tworząc gęste maty na powierzchni wody. To prowadzi zaś do jej zacienienia, w konsekwencji ograniczając dostęp światła dla innych roślin i organizmów wodnych.