Tak pomożesz hortensji w upalne dni. Kluczowe zasady pielęgnacji

Hortensje, znane ze swoich efektownych kwiatów, przyciągają wzrok i są ozdobą wielu ogrodów. W czasie upałów wymagają jednak szczególnej uwagi, aby utrzymać krzewy w dobrej kondycji i podtrzymać ich kwitnienie aż do wczesnej jesieni. Odpowiednie stanowisko i regularne podlewanie to podstawy zachowania ich zdrowia oraz urody. Zadbaj także o inne aspekty, by cieszyć się kolorowymi kwiatostanami przez całe lato.