Buraki owinąć folią (każde warzywo oddzielnie) i wstawić do piekarnika, rozgrzanego do 180 st. C. Piec przez godzinę. Buraki można też ugotować chociaż te pieczone są bardziej aromatyczne. Po upieczeniu wystudzić, obrać i pokroić.

Dynię pokroić na ósemki, usunąć pestki. Ułożyć na blasze piekarnikowej wyłożonej papierem do pieczenia i wstawić na ok. 45 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.