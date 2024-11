Kiedy jesień na dobre zadomowiła się za oknem, wkrótce pokazując swoje prawdziwe, chłodne i deszczowe oblicze, z szaf zniknęły zwiewne sukienki, dżinsowe kurtki i długie, pikowane kamizelki. W zamian na półkach rozgościły się ciepłe swetry, wygodne bluzy i komfortowe płaszcze . Miejsca nie zabrakło również dla nieśmiertelnych dżinsów. To właśnie po te elementy sięgnęła Katarzyna Cichopek, by stworzyć wygodną, ale modną i ciekawą stylizację.

Aktorka, chociaż na co dzień lubi kobiecą elegancję, często decyduje się również na komfort i wygodę. Tym razem postawiła na wyjątkowo basicowe zestawienie, które bez trudu stworzyć może każda z nas. Wystarczy wygodna, beżowa bluza, ulubione dżinsy i brązowy płaszcz . Całość uzupełniają czapka z daszkiem i jasne, komfortowe botki.

Efekt? Wygoda i styl w jednym. Podobne barwy to bowiem jedno z najgorętszych zestawień tego sezonu. Mimo iż w odcieniach brązu i camelu zakochałyśmy się już dawno, teraz znów wracają na salony. I po raz kolejny zachwycają.

Jaki kolor modny jesienią? Brązy wracają do łask

Wraz z nadejściem jesieni trendsetterki zgodnie ogłosiły - brąz znów jest "in". Liczą się nie tylko brązowe ubrania (chociaż one przede wszystkim), ale również dodatki - co więcej, w wielu odcieniach: od ciemnych, głębokich tonów, aż po jaśniejsze, w kolorze mlecznej czekolady.