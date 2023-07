Meghan i Harry rozwodzą się?

Od pewnego czasu po sieci krążą informacje dotyczące rzekomego rozstania się książęcej pary. Pojawiły się głosy, że Harry planuje powrót do Londynu, a papiery rozwodowe trafiły już do sądu. Na razie para nie zdecydowała się na skomentowanie spekulacji na temat ich małżeństwa.

Zdjęcie Książęca para w ostatnim czasie boryka się z problemami zawodowymi / Backgrid/East News / East News

Meghan Markle wyprowadziła się do hotelu

Plotki dotyczące rozwodu książęcej pary podsyciły informacje dotyczące rzekomej wyprowadzki Meghan do hotelu. Jak się okazuje, zdecydowała się na taki krok ze względu na plany zawodowe. Brytyjska prasa donosi, że Meghan ma wrażenie, że jeśli poświęci czas na samodzielną pracę nad projektami, odniesie większy sukces.

Niedawno żona Harry’ego podpisała umowę z hollywoodzką agencją talentów William Morris Endeavor z Beverly Hills. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowała się przenieść bliżej ich siedziby, by rozwijać swoją karierę w Hollywood. "Jedna z plotek głosi, że Meghan przeniosła się do apartamentu hotelowego naprzeciwko swojej agencji William Morris Endeavour i że ma na oku większe możliwości. Chce być potężnym graczem w Hollywood, a to nie jest kierunek, w którym Harry chciałby podążać" - powiedziała w GB News korespondentka Kinsey Schofield.

Jak się okazuje, książęca para w ostatnim czasie boryka się z problemami zawodowymi. Magazyn Closer podaje, że obecnie mierzą się z "presją biznesową", a odbudowanie marki wiąże się z ogromnym nakładem pracy.

