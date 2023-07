Spis treści: 01 Meghan Markle i książę Harry kończą pewien etap życia?

02 Plotka goni plotkę. Jaka jest prawda o małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego?

Meghan Markle i książę Harry kończą pewien etap życia?

Wygląda na to, że Meghan Markle i książę Harry przygotowują się do kolejnego wielkiego kroku w swoim życiu. Według "Santa Barbara News Press" Meghan i Harry rozważają rozstanie się... ale nie ze sobą, a z domem w Montecito i przeniesienie się do eleganckiej dzielnicy, która skłąda się z wielomilionowych rezydencji. W nowej okolicy są piękne trasy do jazdy konnej i prywatne plaże.

Harry i Meghan o włos od tragedii. Brali udział w "niemal katastrofalnym pościgu samochodowym"

Meghan i książę Harry się rozstaną? Siostra aktorki zabrała głos

Zakochani Meghan Markle i książę Harry na trybunach. Co za zdjęcia

Mia Farrow rozwścieczyła fanów Meghan i Harry'ego publikując mocno lekceważący tweet o tej parze Ponoć ich decyzja ma wiązać się z rosnącą przestępczością w Montecito. Serie włamań do domów sąsiadów miały mocno zaniepokoić Meghan i Harry’ego.

Harry i Meghan przeprowadzili się do Montecito po krótkim pobycie w Los Angeles. W tym czasie Us Weekly donosił, że "Meghan odwiedziła Montecito jako nastolatka i zakochała się w malowniczej scenerii i oszałamiającej architekturze. Zamieszkanie tam było od wielu lat jej marzeniem. Niestety, Harry początkowo nie był zachwycony pomysłem żony".

Reklama

Zdjęcie Dom Meghan Markle i księcia Harry'ego na sprzedaż? Co dzieje się w małżeństwie pary? / Backgrid/East News / East News

Zobacz także: Księżna Kate ma wielką bliznę na głowie. Tajemnica sięga jej dzieciństwa

Piękny dom, który jednak znajdował się w Montecito ostatecznie przekonał Harry’ego. Podobnie jak bliskość Los Angeles.

Według The Sun Sussexowie kupili swój dom za 14,6 miliona dolarów, a jego wartość wzrosła o dodatkowe 12 milionów funtów (14,9 miliona dolarów), co daje prawie 30 milionów dolarów. To daje im możliwość kupna domu w nowym, jeszcze bardziej ekskluzywnym miejscu.

Plotka goni plotkę. Jaka jest prawda o małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego?

Ta wiadomość jednak pozostaje w sprzeczności z doniesieniami o rozstaniu pary. Zagraniczne media hucznie obwieszczały, że Harry miał wyprowadzić się od Meghan Markle i ich dzieci, a papiery rozwodowe są już złożone w sądzie według brytyjskiej prasy.

Pojawiły się też plotki dotyczące planów Harry’ego, jakoby ten miał zamiar wrócić do Londynu i pojednać się z rodziną.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj też: Z czego żyją Meghan i Harry? Sporo stracili odchodząc z rodziny królewskiej

Harry i Meghan Markle do tej pory nie komentują żadnych doniesień na ich temat, także tych związanych ze sprzedażą domu i z przeprowadzką.

Brak jakiegokolwiek komentarza pary o ich małżeństwie niepokoi fanów tej pary.