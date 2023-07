Tak Kate i William wychowują syna. Nie chcą, by był osobą publiczną

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

22 lipca książę George obchodził 10. urodziny. Syn Kate i Williama wzbudza niemałe zainteresowanie wśród Brytyjczyków, a wszystko przez to, że znajduje się na drugim miejscu w linii sukcesji do tronu Wielkiej Brytanii i państw Wspólnoty. Królewski ekspert w rozmowie z mediami zdradził, jak książęca para wychowuje syna. Okazuje się, że chcą, by jak najdłużej cieszył się dzieciństwem.

Zdjęcie Książę George mimo że jest dzieckiem, już wie, że w przyszłości zostanie królem Wielkiej Brytanii i państw Wspólnoty / SEBASTIEN BOZON/AFP/East News / East News