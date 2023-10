Spis treści: 01 Meghan Markle i książę Harry angażują się w sprawy społeczne

02 Szczere wyznanie Meghan Markle i apel księcia Harry'ego

03 Meghan Markle jak księżna Kate?

Meghan Markle i książę Harry angażują się w sprawy społeczne

10 października z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego na terenie kompleksu Hudson Yards w Nowym Jorku odbył się festiwal World Mental Health Day Festival.

Imprezę zorganizował startup non-profit Project Healthy Minds, którego misją jest zwiększanie społecznej świadomości na temat problemów natury psychicznej oraz skutecznych metod radzenia sobie z nimi.

Podejmując współpracę ze znanymi postaciami świata kultury, sztuki i rozrywki, organizacja stawia sobie za cel destygmatyzację zaburzeń psychicznych i zachęcanie do sięgania po pomoc w chwilach kryzysu.

W ramach imprezy odbył się panel dyskusyjny koordynowany przez należącą do Meghan Markle i księcia Harry’ego fundację Archewell Foundation. Co zgoła oczywiste, na scenie pojawili się jej założyciele.

Szczere wyznanie Meghan Markle i apel księcia Harry'ego

Markle wyznała podczas tego wydarzenia, że choć jej dwie pociechy - 4-letni obecnie Archie i 2-letnia Lilibet - są jeszcze zbyt małe, by korzystać z mediów społecznościowych, z niepokojem spogląda w przyszłość. Jak podkreśliła, dorastanie w epoce cyfrowej wiąże się z szeregiem wyzwań i niebezpieczeństw.

"Mamy to szczęście, że nasze dzieci są bardzo małe, więc te kwestie w najbliższym czasie nie będą nas dotyczyć. Jestem jednak przerażona tym, jak nasz świat będzie się zmieniać wraz z rozwojem technologii. Chcemy po prostu czuć się bezpiecznie, ale to nie takie łatwe. Bo to wszystko jest wciąż przed nami" - powiedziała Markle.

Zdjęcie Meghan Markle i książę Harry angażują się w pomoc charytatywną / Bryan Bedder / Stringer / Getty Images

Harry zaznaczył, że największe platformy społecznościowe powinny zadbać o narzędzia, dzięki którym najmłodsi użytkownicy będą chronieni przed groźnymi dla nich treściami.

"Przestańcie dostarczać dzieciakom treści, których nie chcielibyście pokazywać własnym dzieciom. To naprawdę takie proste. Gdy tylko wielkie firmy technologiczne zgodzą się na nieco mniejsze zyski w celu zapewnienia odbiorcom bezpieczeństwa, miliony ludzi przestaną cierpieć" - powiedział arystokrata.

Meghan Markle jak księżna Kate?

Zdjęcie Meghan Markle i księżna Kate w podobnych stylizacjach / Chris Jackson / Bryan Bedder / Getty Images

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego swoje działania w Wielkiej Brytanii prowadzili także księżna Kate i książę William, wspierając różne instytucje charytatywne działające na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.



Trudno w takiej sytuacji nie porównać działań i zaangażowania obydwu par, które od kilku lat są ze sobą skłócone i nawet już tego nie ukrywają.

Uwadze śledzących rodzinę królewską nie uszedł nawet fakt, że z tej okazji zarówno księżna Kate, jak i Meghan Markle wybrały podobne, jasne stylizacje, co jeszcze wzmocniło rywalizację między nimi.