Lojalność, wierność i miłość aż do końca. Wskazano trzy najbardziej oddane znaki zodiaku Październik tego roku to miesiąc, który Bliźnięta zapamiętają na długo. Jeśli dobrze wykorzystają krążącą wokół nich dobrą energię, to będą w stanie osiągnąć dosłownie wszystko! Bliźnięta będą w październiku w doskonałym humorze, a ich nastrój udzieli się wszystkim osobom z ich otoczenia. Miesiąc ten przyniesie nowe możliwości rozwoju, wytyczy świeże ścieżki i otworzy zamknięte dotąd drzwi. Bliźnięta będą korzystać z tej niesamowitej energii i, co ważne, dzielić się nią z innymi ludźmi, zarażając ich szczęściem i niczym niezmąconą radością.

Październik to dla Bliźniąt czas podsumowań - powinny one znaleźć spokojne, odizolowane miejsce, w którym skupią się na wszystkich swoich sukcesach i porażkach. Wynik tej analizy na pewno je zadowoli!

Rada Anioła:

Pamiętaj o przyszłości. Przed tobą przecież jeszcze długa droga.

Strzelec

Strzelec również zapamięta tegoroczny październik na długo - ten miesiąc będzie dla niego dosłownie niesamowity. Wszystko, czego się dotknie, zamieni się w złoto, każde podjęte zadanie skończy się sukcesem, a ludzie będą dosłownie jeść mu z ręki. Jeśli Strzelec ma jakieś ciężkie zadanie do wykonania, niech zaczeka z nim do października - w tym miesiącu uda mu się dosłownie wszystko.

W październiku nie będzie dla Strzelca rzeczy niemożliwych - los będzie mu sprzyjał na każdym kroku, a on sam będzie w doskonałym humorze i nic nie będzie w stanie wpędzić go w zwątpienie. W październiku Strzelec wywiąże się z wszystkich swoich obowiązków, zrealizuje wszelkie plany - nic i nikt nie stanie mu na drodze do sukcesu.

Rada Anioła:

Jeśli w siebie wierzysz, jesteś w stanie osiągnąć wszystko.

Wodnik

Październik upłynie Wodnikowi pod znakiem miłości. Jeśli jest zakochany, każdą wolną chwilę będzie chciał spędzać ze swoją drugą połówką, a jeśli jej nie ma, poświęci swój czas na budowanie relacji z bliskimi. Przez cały miesiąc miłość płynąć będzie do Wodnika dosłownie z każdej strony - nie tylko od bliskich, ale nawet całkowicie obcych ludzi. Co ciekawe, październik 2023 roku to również doskonały czas na pogłębianie relacji z partnerami biznesowymi - w tym miesiącu Wodnik namówi ich dosłownie na wszystko!

Rada Anioła:

By odnieść sukces, niezbędna jest praca, zaangażowanie i... miłość.

