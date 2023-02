Strona Twój e-PIT nie działa od północy! Jak sprawdzić swój PIT?

Nazwij karaczana imieniem eks. Antywalentynkowa akcja łódzkiego zoo Michał Migała to dziennikarz radiowy, znany głównie z pracy w Trójce, gdzie jeszcze niedawno prowadził swoją autorską audycję "Annały Migały" oraz pasma muzyczne. W 2021 roku był także gospodarzem "Zimnej fali", gdzie prezentował muzykę z obszaru rocka progresywnego i cold wave.

Michał Migała od kilku miesięcy nie pracuje już jednak w Trójce. To jednak nie wszystko, bo dziennikarz zdradził, że teraz jest... taksówkarzem! Co stoi za tą nagłą zmianą profesji?

Znany dziennikarz nie pracuje już w "Trójce". Teraz został taksówkarzem!

Serwis wirtualnemedia.pl poinformował, że Migała nie został zwolniony, ale sam postanowił zrobić sobie przerwę, by "nabrać inspiracji i odpocząć". Nocne audycje były bowiem dla niego tak mocno wyczerpujące, że ucierpiało na tym jego zdrowie.

Jestem współpracownikiem Polskiego Radia, moja umowa z rozgłośnią nadal obowiązuje. Cały czas mam dostęp do służbowej poczty

- wyjaśnił Michał Migała, dodając, że chciałby oczywiście wrócić jeszcze na antenę, ale wszystko zależy od tego, czy uda się wypracować kompromis, dotyczący pory audycji.

Obecnie Michał Migała nie pracuje w mediach - znalazł bowiem mniej stresującą pracę, która na ten moment daje mu sporo satysfakcji.

Spełniam po raz drugi swoje marzenie, bo znów zostałem taksówkarzem. Traktuję tę pracę jako odpoczynek psychiczny. Na razie odpuściłem sobie media, choć nie ukrywam, że tęsknię za pracą na antenie

powiedział w wywiadzie dla wirtualnemedia.pl.

Michał Migała przyznaje, że często trafiają mu się klienci, którzy dobrze go znają. On sam lubi te rozmowy, a dodatkowo poznaje Warszawę, która bardzo zmieniła w ostatnich latach. Dziennikarz myśli jednak o wyjeździe do Gdyni, którą kocha "tak samo jak trójmiejski świat artystyczny".

Michał Migała pracował w Trójce od wiosny 2018 roku. Wcześniej związany był z Antyradiem, Czwórką oraz Rock Radiem. Pracował też jako prezenter w telewizji 4fun.tv.

