- W górach pada i pada. Od rana tylko odśnieżanie i odśnieżanie - mówi Kinga, która mieszka w jednej z wsi na Żywiecczyźnie. - Ślisko i masakra na drodze. Trzeba bardzo uważać w trakcie jazdy - przyznaje.

- Warunki na drogach? Szkoda gadać. Przede wszystkim ze względu na to, że na drogach zalegało błoto śniegowe. Kiedy wracaliśmy, służby już działały. Teraz na pewno jest już lepiej, ale nie polecam dziś wybierać się na długie trasy. Nie musisz nigdzie jechać? Lepiej zostań w domu - apeluje pani Małgorzata, która mieszka w jednej z miejscowości w Beskidzie Żywieckim.

- Sypie, sypie i końca nie widać - mówi Agnieszka. - Zima rozkręciła się w Beskidach na dobre, trochę się boimy, co przyniosą kolejne godziny.

O utrudnieniach informuje na bieżąco serwis Żywiec112. Opady śniegu utrudniają jazdę niemal w całym regionie, m.in. w Węgierskiej Górce czy Żywcu.

- Ciężarówki napotykają trudności podczas wjeżdżania na górę w kierunku ronda. Pojawiają się znaczne utrudnienia, a intensywne opady śniegu w całym regionie uniemożliwiają służbom doprowadzenie wszystkich dróg do stanu czarnego - czytamy w jednym z postów.

"Ci co mieli odśnieżać, chyba znowu zaspali"

Nieco spokojniej jest w północnych częściach województwa śląskiego, chociaż i tu powodów do narzekań nie brakuje. W Tychach obowiązuje alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

- Sypie dość mocno, na drodze jest masakra - relacjonuje Karolina. - Właśnie wróciliśmy z zakupów i przekonaliśmy się, że warunki na drodze nie są najlepsze. Ci co mieli odśnieżać, chyba znowu zaspali - żartuje.

"Obudziliśmy się, a tu 30 cm śniegu". Mieszkańcy południa Polski chwycili za łopaty

Zdjęcie Zima daje się we znaki mieszkańcom południowej Polski / 123RF/PICSEL

- Wczoraj wieczorem śnieg sypał dość mocno, a rano obudziliśmy się z około 30 centymetrami nowej warstwy puchu. Tata od razu złapał za łopatę. Spędził na odśnieżaniu podwórka dobrą godzinę, a kiedy skończył, w miejscu gdzie zaczął była już kolejna warstwa śniegu - relacjonuje Aleksandra, mieszkanka niewielkiej miejscowości niedaleko Nowego Sącza.

- Pogoda za oknem ogólnie nie nastraja. Nie jest to raczej wymarzona, klimatyczna zima, a bardziej ta szara, lekko depresyjna. Temperatura utrzymuje się w okolicach zera, więc jeśli śnieg zamieni się w deszcz, kolejne godziny mogą być nieciekawe pod względem warunków na drogach - dodaje.

Niż Robin zamieszał w pogodzie. "Lokalnie 40 cm śniegu za cały weekend"

Do Polski wtargnął znad Alp niż Robin i to on jest sprawcą całego pogodowego zamieszania. Co prawda nad północną część Polski nadal napływa arktyczne powietrze, ale już na południu to cieplejsze, polarne morskie powietrze.

- W najbliższych dniach niebezpieczna pogoda zwłaszcza na południu kraju. Spodziewamy się intensywnych opadów śniegu, nawet ponad 30 cm, lokalnie około 40 cm za cały weekend - zwłaszcza w pasie od Małopolski po południową Lubelszczyznę. W woj. podkarpackim i małopolskim również opady marznące powodujące gołoledź! W niedzielę stopniowe uspokojenie w pogodzie - informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).