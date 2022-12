Spis treści: 01 Mikołajki - tradycja

02 Czy Mikołajki wszędzie obchodzone są 6 grudnia?

03 Co kupić na mikołajki do 30 zł?

04 Co kupić na mikołajki do 50 zł?

05 Co kupić na mikołajki do 100 zł?

Mikołajki - tradycja

Mikołajki nazywane także dniem Świętego Mikołaja obchodzone są 6 grudnia. W ten dzień o poranku dzieci szukają podarunków od Mikołaja, które według tradycji pozostawił im w nocy, gdy spały. Prezenty najczęściej zostawiane są w butach lub przy łóżku. 6 grudnia najmłodsi najczęściej znajdują słodycze albo małe zabawki.

Tradycja obdarowywania prezentami w Mikołajki sięga daleko. Sam Mikołaj z Miry żył na przełomie III i IV wieku. Zgodnie z tradycją chrześcijańską jest patronem wszystkich dzieci. Wiąże się z nim legenda, która mówi o tym, że Mikołaj podarował posag córkom biednego kupca, dzięki czemu uratował je od sprzedania do domów publicznych. Ich ojciec nie darzył Mikołaja szacunkiem, jednak nawrócił się, kiedy odkrył, że to on pod osłoną nocy podrzucał przez okno pieniądze.

Zdjęcie Od lat mikołaj jest niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych / 123RF/PICSEL

Na podstawie tej legendy około X wieku rozpoczęto kultywowanie tradycji wręczania podarków. W średniowieczu dramaty liturgiczne o Mikołaju stały się popularne w całej Europie. Jednak część źródeł twierdzi, że tradycja obdarowywania rozpoczęła się w XII wieku, gdy zakonnice ze środkowej Francji odwiedzały ubogie dzieci i zastawiały im przy drzwiach podarki, którymi najczęściej były orzechy i pomarańcze.

Co ciekawe, w Mikołajki nie zawsze chodziło się do pracy. Na przykład w Polsce do XIX wieku były one dniem wolnym. Ostatecznie w 1969 roku Kościół katolicki zniósł to święto i dał wiernym dowolność w obchodzeniu go.

Obecny wizerunek Mikołaja, jako starszego pana z długą siwą brodą, okularami na nosie oraz w czerwonym stroju ma swoje początki w roku 1930. Wtedy to pojawiła się słynna reklama Coca-Coli, w której Mikołaj został przedstawiony właśnie w taki sposób.

Czy Mikołajki wszędzie obchodzone są 6 grudnia?

Zwyczaj obdarowywania się prezentami obchodzony jest na całym świecie. Jednak każdy region świata robi to we własny, charakterystyczny sposób. Mikołaj w zależności od kraju może przybierać różne postaci i pojawiać się u dzieci o różnym czasie. Oto jak w innych krajach obchodzone są Mikołajki:

W Hiszpanii - Mikołaj pojawia się tak jak w Polsce 6 grudnia i zostawia prezenty w skarpetach. Tam również dzieci piszą listy do Mikołaja, w których wskazują, co chciałyby dostać w danym roku.

- Mikołaj pojawia się tak jak w Polsce 6 grudnia i zostawia prezenty w skarpetach. Tam również dzieci piszą listy do Mikołaja, w których wskazują, co chciałyby dostać w danym roku. W Belgii - tam Mikołaj pojawia się już 5 grudnia i zostawia prezenty w butach albo wystawionych koszykach. Oprócz tego dzieci wokół domu rozkładają siano, marchew oraz ziemniaki dla koni Mikołaja, dzięki czemu mogą się one pożywić na dalszą drogę.

- tam Mikołaj pojawia się już 5 grudnia i zostawia prezenty w butach albo wystawionych koszykach. Oprócz tego dzieci wokół domu rozkładają siano, marchew oraz ziemniaki dla koni Mikołaja, dzięki czemu mogą się one pożywić na dalszą drogę. W Niemczech - prezenty roznosi Sankt Nikolaus, który wyglądem najbardziej przypomina biskupa z Miry. Ma on ze sobą księgę z dobrymi i złymi uczynkami dzieci. Dobrym daje słodycze i owoce, a złym zostawia w bucie lub w skarpecie rózgę.

- prezenty roznosi Sankt Nikolaus, który wyglądem najbardziej przypomina biskupa z Miry. Ma on ze sobą księgę z dobrymi i złymi uczynkami dzieci. Dobrym daje słodycze i owoce, a złym zostawia w bucie lub w skarpecie rózgę. W Holandii - to Sinterklass przypływa do dzieci na statku z Hiszpanii już 5 grudnia. Ma on czarny strój, ponieważ jest brudny od sadzy z komina.

- to Sinterklass przypływa do dzieci na statku z Hiszpanii już 5 grudnia. Ma on czarny strój, ponieważ jest brudny od sadzy z komina. We Włoszech - zamiast Mikołaja w domach dzieci pojawia się czarownica Befana. Wlatuje ona na swojej miotle przez komin i zostawia prezenty 6 stycznia w święto Trzech Króli. Dzieci zostawiają dla niej mandarynki i kieliszek wina.

- zamiast Mikołaja w domach dzieci pojawia się czarownica Befana. Wlatuje ona na swojej miotle przez komin i zostawia prezenty 6 stycznia w święto Trzech Króli. Dzieci zostawiają dla niej mandarynki i kieliszek wina. We Francji - prezenty rozdaje Pere Noel, który jest dziadkiem z białą brodą. Jego imię oznacza "bożonarodzeniowy ojciec". To postać całkowicie świecka, która kiedyś przynosiła prezenty 6 grudnia, a teraz daje je 24 grudnia. Jednak bardziej znaną postacią kojarzącą się wszystkim dzieciom we Francji ze świętami Bożego Narodzenia jest święty Marcin, który pomagał ludziom potrzebującym i biednym.

- prezenty rozdaje Pere Noel, który jest dziadkiem z białą brodą. Jego imię oznacza "bożonarodzeniowy ojciec". To postać całkowicie świecka, która kiedyś przynosiła prezenty 6 grudnia, a teraz daje je 24 grudnia. Jednak bardziej znaną postacią kojarzącą się wszystkim dzieciom we Francji ze świętami Bożego Narodzenia jest święty Marcin, który pomagał ludziom potrzebującym i biednym. W Szwecji - nie ma świętego Mikołaja, ponieważ został usunięty z tego kraju razem z wszystkimi świętymi w czasach reformacji. W tym kraju prezenty roznosi karłowaty skrzat o imieniu Jul Tomte.

Co kupić na mikołajki do 30 zł?

Często w szkołach i w pracy obchodzone są Mikołajki, jednak podczas nich mamy mocno ograniczony budżet przeznaczony na prezent dla wylosowanej przez nas osoby. Najczęściej jest to kwota 30 złotych. Podpowiadamy, co można za tyle kupić na mikołajki:

książki

płyty z muzyką

kubki świąteczne

talerzyki, miseczki lub inne elementy zastawy stołowej

ozdobne poszewki na poduszki

etui na telefon

kalendarz na nowy rok - książkowy, naścienny lub stojący

gry planszowe

gry edukacyjne

drobne zabawki

brelok

świeczki zapachowe

Zdjęcie Świeczki zapachowe to dobry pomysł na niskobudżetowy prezent. / 123RF/PICSEL

Co kupić na mikołajki do 50 zł?

Limit 50 zł znacznie poszerza nam możliwości. Znajdziemy już w tym zakresie nieco więcej rzeczy i w dodatku możemy zdecydować się nawet na prostą elektronikę. Oto co można kupić na mikołajki za 50 zł:

powerbank

zestawy prezentowe np. te z kosmetykami, herbatami lub kawą

pluszowe kapcie

drobna biżuteria

świąteczny koc

sweter świąteczny

szalik lub rękawiczki

album na zdjęcia

termofor

butelka filtrująca wodę

czapka lub nauszniki

bardziej rozbudowane gry planszowe

termos lub kubek termiczny

duża świeca zapachowa lub zestaw kadzidełek

perfumy w małym rozmiarze

puzzle

skarpety świąteczne

uchwyt na telefon do samochodu

piżama

zabawki

Co kupić na mikołajki do 100 zł?

Kwota 100 zł pozwala nam już na lepsze dopasowanie prezentu pod konkretne zainteresowania danej osoby, którą obdarowujemy.

W przypadku dzieci możemy już zainwestować tu w lepsze zabawki, bardziej rozbudowane gry i solidniejsze wykonanie przedmiotów. Przedstawiamy nasze propozycje prezentów na mikołajki do 100 zł:

domowa huśtawka dla dzieci

rozbudowane gry planszowe

zestaw do malowania kredkami lub farbami

klocki LEGO

słuchawki

myszka lub klawiatura do komputera

biżuteria

perfumy

portfel

zestaw kosmetyków

zestaw np. do parzenia Yerby

torebka

szkatułka

skórzany pasek do spodni

bilety do kina lub do teatru

koc obciążeniowy

poduszka profilowana

pióro z grawerem

kawiarka

obraz do malowania po numerach

