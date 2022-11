Drożeje dosłownie wszystko. Z miesiąca na miesiąc ceny podstawowych produktów spożywczych znacząco rosną. W październiku - zgodnie z szacunkami GUS - inflacja wyniosła 17,9 proc. (rdr). Nic nie wskazuje na to, że w przyszłym miesiącu sytuacja ma się poprawić. Polacy zaciskają pasa i boją się nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W końcu to wyjątkowo drogi okres w roku. Dwanaście potraw wigilijnych, dwa dni tradycyjnego obżarstwa, prezenty dla najbliższych - to wszystko przecież kosztuje.

W dodatku prognozy nie napawają optymizmem. Wiele wskazuje na to, że ceny w grudniu będą jeszcze wyższe. Wyjątkowo drogi może być na przykład karp. Ryba, która zgodnie z tradycją powinna znaleźć się na stole wigilijnym może nas sporo kosztować. Ile dokładnie?

Tyle karp kosztował rok temu

Karp wydawał się drogi już w ubiegłym roku. Wówczas kilogram świeżej ryby z polskich stawów kosztował około 17-22 zł. Wszystko wskazuje na to, że w obecnym roku o podobnych cenach będziemy mogli jedynie pomarzyć. Znacznie zdrożała bowiem energia elektryczna, paliwo oraz nawozy - te podwyżki przekładają się bezpośrednio na wzrost cen karpia w poszczególnych gospodarstwach i hodowlach.

Zdjęcie Wiele osób nie wyobraża sobie Wigilii bez tradycyjnego karpia / 123RF/PICSEL

Ceny karpia rosną. Ile kilogram tej ryby będzie kosztował w grudniu?

Portal Fakt.pl postanowił dowiedzieć się, ile w tym roku przed świętami - szacunkowo - może kosztować kilogram karpia. "Aktualna cena detaliczna karpia to 27 zł za kilogram" - powiedział w rozmowie z portalem Przemysław Urniaż ze Stawów Milickich.

Przemysław Urniaż dodał również, że trudno przewidzieć, ile dokładnie kilogram karpia kosztował będzie w grudniu. Zaznaczył, że przed Świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie należy spodziewać się podwyżek. Karp może wówczas kosztować nawet około 30 złotych.

Tę szacunkową cenę w rozmowie z "Faktem" potwierdził również Andrzej Dmuchowski wiceprezes Polskiego Karpia, spółki zrzeszającej producentów karpia.

***

