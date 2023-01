Miliony jenów za wyprowadzkę. Tokio pęka w szwach

Co dziesiąty mieszkaniec Japonii mieszka w Tokio. Populacja stolicy kraju szacowana jest już na 13,5 mln osób. Władze robią, co mogą, by zachęcić ludzi do wyprowadzki z miasta.

Zdjęcie Tokio, zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL