Lasy Państwowe wyjaśniają, że: "Pleń czyli robak hufcowy to bardzo ciekawe wręcz mityczne zjawisko w świecie przyrody - masowa wędrówka larw muchówki - ziemiórki pleniówki, które przemieszczają się, tworząc kształt powoli pełznącego węża . Pleń najczęściej można obserwować rano, w czasie wilgotnej pogody".

Z kolei serwis TwojeBieszczady.net informuje, że: "Większość pleni ma długość od 50 do 100 cm, choć ponoć może dochodzić do 9-10 m. Pleń jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, a przyczyna wędrówki larw do dziś nie została poznana. Podawane są przyczyny takie jak brak pokarmu czy wysuszające działanie promieni słonecznych.