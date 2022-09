Modne grzywki na jesień 2022. Komu pasują fryzury z grzywką?

Spis treści: 01 Komu nie pasuje grzywka?

02 Fryzury z grzywką a twój styl życia

03 Modne grzywki na jesień 2022: Curtain bangs

04 Modne grzywki na jesień 2022: Bottleneck Bangs

05 Modne grzywki na jesień 2022: Prosta i ciężka grzywka

06 Modne grzywki na jesień 2022: Choppy bangs

07 Modne grzywki na jesień 2022: Grzywka na włosach kręconych

Tej jesieni grzywki będą zdecydowanie królować w trendach fryzjerskich. Choć ten element fryzury właściwie nigdy nie wychodził z mody, to w tym sezonie zostanie wyjątkowo doceniony. Styliści doskonale zdają sobie sprawę ze wszystkich zalet fryzury z grzywką. Może ona w okamgnieniu odmienić nasz wygląd, skorygować kształt twarzy (np. ukryć zbyt wysokie czoło), nie wymaga też kosztownych i czasochłonnych zabiegów fryzjerskich i nie niszczy włosów. A do tego odmładza, dodaje wdzięku i dziewczęcego uroku!

Jednak zanim pobiegniemy do fryzjera, sprawdźmy, czy grzywka na pewno będzie nam pasować, a jeżeli tak, to, które fryzury z grzywką są najmodniejsze i które będą najbardziej odpowiednie dla nas.

Komu nie pasuje grzywka?

Choć fryzury z grzywką są bardzo efektowne, a wprawny fryzjer wyczaruje piękną grzywkę zaledwie kilkoma ruchami nożyczek, nie są one wcale łatwe do utrzymania. Zanim zdecydujesz się na grzywkę, weź pod uwagę rodzaj swoich włosów i codzienne nawyki.

Włosy kędzierzawe z mocnym skrętem nie lubią się z grzywką. Skrócenie włosów podbije skręt i grzywkę trudno będzie utrzymać pod kontrolą, szczególnie przy wysokiej wilgotności powietrza. Grzywka może też nie być najlepszym rozwiązaniem w przypadku bardzo cienkich prostych włosów - tu trudnością może być uzyskanie odpowiedniego ciężaru i gęstości grzywki.

Proste grzywki o równej linii nie będą odpowiednie dla twarzy okrągłych i kwadratowych - dodatkowo je skrócą i poszerzą. Jeśli wiesz, że twoje kosmyki są niesforne, a twój styl życia wymaga szybkiego ułożenia fryzury, również przemyśl decyzję o zmianie fryzury. Oczywiście nawet w tych przypadkach możesz zafundować sobie fryzurę z grzywką - po prostu jej utrzymanie będzie wymagało więcej pracy.

Fryzury z grzywką a twój styl życia

Wystarczy lekko poprawić palcami i gotowe? Niestety, opowieści o "niewymagających grzywkach" najczęściej możemy włożyć miedzy bajki. Z reguły grzywka, aby wyglądała naprawdę dobrze, wymaga codziennego zaangażowania. Trzeba ją układać i stylizować, jednym słowem poświęcić jej trochę czasu. Warto zastanowić się też jak to, co robimy w ciągu dnia wpływa na naszą fryzurę. Czy nasza praca wymaga upinania/ukrywania włosów? Jak będzie wyglądała grzywka po zdjęciu czepka czy opaski? Czy intensywnie uprawiamy sport? Czy chcemy podczas tych aktywności upinać grzywkę? Jak będzie wyglądała nasza grzywka po wyjściu z siłowni czy basenu? Czy myjemy włosy codziennie czy co kilka dni, rano czy wieczorem? Grzywka może "wygnieść" się podczas snu. W przypadku fryzury z grzywką najlepiej sprawdza się codzienne poranne mycie włosów.

Modne grzywki na jesień 2022: Curtain bangs

Ten rodzaj grzywki, nazywany też grzywką francuską, jest w trendach fryzjerskich już od dłuższego czasu i będzie prawdziwym hitem nadchodzącego sezonu. Grzywka z przedziałkiem na środku łagodnie łącząca się z pasmami na bokach będzie idealna dla włosów falowanych i sprawdzi się nawet w przypadku dość cienkich kosmyków. To swobodna nieco romantyczna fryzura, która doskonale komponuje się z jesiennymi stylizacjami i pasuje do każdego typu twarzy. Również do tych okrągłych, które subtelnie wyszczupli.

Modne grzywki na jesień 2022: Bottleneck Bangs

Bottleneck bangs to "najmłodsza córka" grzywki francuskiej, która robi obecnie prawdziwą furorę. Tu również mamy rozdzielone na środku pasma, łagodnie łączące się z kosmykami po bokach twarzy. Jednak cięcie jest bardziej wyraziste i zróżnicowane. Kosmyki pośrodku czoła są wyraźnie krótsze i stopniowo wydłużają się, tworząc kształt przypominający szyjkę butelki.



Modne grzywki na jesień 2022: Prosta i ciężka grzywka

Znamy ją z wybiegów Chanel. Jest wyjątkowo elegancka i dodaje charakteru. Równe ciecie, jak od linijki, i ciężka masywna grzywka wyglądają imponująco! Ta fryzura sprawdzi się w przypadku włosów prostych, gęstych i lśniących. Będzie pasowała paniom o pociągłych rysach twarzy.

Modne grzywki na jesień 2022: Choppy bangs

Teksturowane kosmyki cięte na zróżnicowane długości pozwalają uzyskać efekt nieco poszarpanej, wzburzonej grzywki. To fryzura z charakterem: jest w niej dzikość, niesforność i swoboda. Jeśli taki właśnie jest twój styl, choppy bangs będą idealnym wyborem. Ta grzywka ma opinię niewymagającej i łatwej w utrzymaniu. Jeśli jednak twoje pasma są proste, ciężkie i niepodatne na stylizację, utrzymanie efektu "wzburzonej" grzywki może nastręczać problemów. Taka grzywka doskonale sprawdzi się w przypadku twarzy owalnych i okrągłych. W krótszej wersji będzie także doskonała dla pań o twarzy trójkątnej.

Modne grzywki na jesień 2022: Grzywka na włosach kręconych

Panie o włosach kręconych mają do rozważenia sporo za i przeciw. Fryzura z grzywką nie będzie łatwa do utrzymania, a w dżdżyste dni może płatać figle. Z drugiej strony długie warstwowe grzywki z kręconych włosów są jednym z najgorętszych trendów fryzjerskich na jesień 2022. Szczególnie dobrze sprawdzą się w przypadku wypielęgnowanych, nieprzesuszonych włosów o nieco luźniejszym skręcie.

