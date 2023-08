Zobacz też: Pogoda podzieli Polskę na pół. IMGW ostrzega: potężne różnice temperatur to dopiero początek

Pogodowy armagedon nad Bałtykiem

Nie najlepiej jest też w Kołobrzegu, gdzie wzburzone morze zalało m.in. bary znajdujące się na molo czy plaży. - Pogoda zmienna. Wczoraj wiatr w porywach do 80 km/h. W niedzielę plażę zabrało morze, ale w poniedziałek oddało. Dzisiaj witają nas promienie słońca przebijające się przez gęste, ciemne chmury - relacjonuje Kinga, która od niedzieli przebywa w Kołobrzegu.

W mieście od godziny 15.00 w sobotę do godziny 8.00 rano w poniedziałek zanotowano 37 zdarzeń - wśród nich wypompowywanie wody z zalanych ulic i obiektów, jak i interwencje dotyczące powalonych drzew i połamanych gałęzi. W mieście obowiązuje też pogotowie sztormowe.

- Ostrzeżenia o silnym wietrze wzmagającym się aż do godzin nocnych są nadal aktualne. Służby są w ciągłej dyspozycji i reagują na bieżąco. Ale zadbajmy również sami o swoje bezpieczeństwo. Dlatego przypominam i apeluję do mieszkańców i turystów, aby nie wchodzić do nadmorskich parków i unikać przebywania pod drzewami. W okresie pełnego ulistnienie, korona drzewa podczas ciągłych opadów zwiększa swój ciężar, co podczas dużych wiatrów może skutkować złamaniem drzewa lub jego wywrotem. Niestety spadają gałęzie, konary, a nawet całe drzewa. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo - apelowała na Facebooku prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Kiedy poprawa pogody?

Zdjęcie Sztorm nad Bałtykiem / Hubert Bierndgarski/REPORTER / East News

Poprawa pogody w Polsce jest prognozowana w drugiej połowie tygodnia. Po ulewach i nawałnicach temperatura w końcu wzrośnie, przypomni o sobie również słońce.

- To już będą ostatnie takie zawirowania związane z tymi weekendowymi zjawiskami. Od wtorku pojawi się więcej słońca, a temperatura będzie rosnąć. Wiatr będzie już słabszy, choć w terenach nadmorskich jeszcze odczuwalny - wyjaśnia Grażyna Dąbrowska, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z Interią.

Zobacz też: Wiemy, kiedy wróci letnia temperatura. Synoptyk IMGW wskazuje konkretny termin

***