Spis treści: 01 "Kraina 44 wysp" znajduje się w Polsce. Co roku przyciąga tłumy

02 Najszersze plaże w Polsce

03 Stawa Młyny, czyli symbol Świnoujścia

04 Dzielnica nadmorska i "zielona enklawa"

05 Najwyższa w Polsce latarnia morska

06 Kierunek: Wolin

07 Karsibór. Miejsce dla miłośników przyrody

"To jest tak urokliwe miejsce i jest tyle możliwości spędzania czasu wolnego. Żeby tylko czasu starczyło na zobaczenie wszystkiego" - czytamy we wpisie na jednym z forów "Co zobaczyć ciekawego w Świnoujściu".

Z ostatnich danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że w tym roku większość Polaków spędzi wakacje w kraju (65 proc.). I chociaż co jakiś czas internet żyje "paragonami grozy" nad Bałtykiem, najwięcej osób wybierze się właśnie nad polskie morze (42 proc.). Jednym z miejsc tłumnie odwiedzanych przez turystów z pewnością będzie Świnoujście. Miasto co roku znajduje się w gronie najchętniej odwiedzanych miejscowości na wybrzeżu.

"Kraina 44 wysp" znajduje się w Polsce. Co roku przyciąga tłumy

"Kraina 44 wysp" brzmi egzotycznie? Cóż, Świnoujście zyskało takie określenie dzięki swojemu położeniu. Dlatego jeśli marzymy o wypoczynku na wyspach, wcale nie musimy wybierać się daleko. To jedyne miasto w Polsce położone na 44 wyspach, w tym na trzech dobrze znanych i dużych, czyli Uznam, Wolin i Karsibór oraz 41 mniejszych, niezamieszkanych.

Zdjęcie Świnoujście leży na 44 wyspach /123RF/PICSEL

Miasto jest kurortem znanym zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ramach ciekawostki: jego powierzchnia powiększa się dzięki nanoszeniu piasku na plaży przez prądy morskie. W przeciągu ostatnich 200 lat linia brzegowa przesunęła się o prawie 1,5 kilometra w kierunku północnym.

Świnoujście to również najdalej wysunięte na północny-zachód miasto w naszym kraju.

Skąd nazwa Świnoujście? Powstała poprzez połączenie słów kojarzących się z tym miejscem. Centrum miasta znajduje się tam, gdzie Świna łączy się z Bałtykiem - ma charakter ujścia rzeki. Według niektórych podań, polska nazwa miała zostać dosłownie przetłumaczona z języka niemieckiego (Swinemünde).

Do Polski należy 40 km2 wyspy Uznam, która jest administracyjno-usługową częścią miasta, z kolei 380 km2 to już terytorium Niemiec.

Najszersze plaże w Polsce

Zdjęcie Świnoujście słynie z szerokich plaż / Eryk Stawinski/REPORTER / East News

Świnoujście słynie również z najszerszych plaż w Polsce - łącznie jest ich tutaj 10 kilometrów. W niektórych miejscach ich szerokość dochodzi nawet do 70 metrów. "Wchodzą" łagodnie w morze, dzięki czemu powstają płytkie i dość obszerne kąpieliska.

Stawa Młyny, czyli symbol Świnoujścia

Znakiem rozpoznawczym miasta jest charakterystyczny, pochodzący z XIX wieku "wiatrak", czyli Stawa Młyny. To usytuowany na końcu zachodniego falochronu znak nawigacyjny, który ma możliwość emitowania sygnałów radiowych, świetlnych lub dźwiękowych.

Zdjęcie Stawa Młyny - symbol Świnoujścia / GERARD/REPORTER / East News

To jedno z ulubionych miejsc spacerujących po Świnoujściu turystów, które gwarantuje również widok na wchodzące i wychodzące z portu statki i promy. Stawa pojawiała się w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza "Latarnik" z 1976 roku.

Dzielnica nadmorska i "zielona enklawa"

Stąd już tylko kawałek do Dzielnicy Nadmorskiej z promenadą i deptakami. Od plaży oddziela ją jedynie pas wydmy morskiej. To właśnie tu znajdują się pensjonaty, hotele, kawiarnie i restauracje.

Zdjęcie Świnoujście to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków / Pawel Murzyn/East News / East News

To okazja, by zobaczyć interesującą architekturę i zajrzeć do "zielonej enklawy" na wyspie Uznam. Mowa o parku zdrojowym, który jest największym miejskim parkiem w Świnoujściu. Jego powierzchnia wynosi niemal 50 ha. Odwiedzający mogą wędrować alejkami czy wypoczywać na ławeczkach, delektując się otaczającą zielenią. Jest i coś dla najmłodszych turystów - dwa kolorowe place zabaw. Na terenie parku znajduje się Fort Anioła - nazwa wzięła się ze względu na podobieństwo do znajdującego się w Rzymie Zamku Świętego Anioła.

W dawnym budynku ratusza miejskiego mieści się z kolei Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Jeśli interesujemy się tym zagadnieniem i chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, to idealny adres.

Spacerując w okolicach ul. Piastowskiej, naszą uwagę zwróci zapewne Kościół Najświętszej Marii Panny - Gwiazdy Morza "Stella Maris". Świątynia w neogotyckim stylu została wzniesiona pod koniec XIX wieku. Do wybuchu II wojny światowej był jedynym katolickim kościołem na terenie miasta.

Najwyższa w Polsce latarnia morska

W Świnoujściu znajduje się najwyższa na polskim wybrzeżu latarnia morska. Jej wysokość to niemal 65 metrów.

Zdjęcie Latarnia morska w Świnoujściu / Mariusz Gaczynski/East News / East News

Obiekt należy również do najwyższych na świecie. Aby dostać się na szczyt, trzeba pokonać 308 schodów. Gotowi, by podjąć wyzwanie? Wszelkie trudy wspinaczki z pewnością wynagrodzi nam rozpościerający się z niej widok.

Kierunek: Wolin

Co jeszcze warto zobaczyć, jeśli jesteśmy w tym rejonie Polski? Na liście powinna znaleźć się wyspa Wolin. Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego znajduje się najwyższe wybrzeże klifowe w Polsce. Warto też zajrzeć do znajdującego się tu podziemnego miasta. Obecne zabudowania to w większości pozostałość po niemieckiej artylerii nadbrzeżnej. Jak czytamy na oficjalnej stronie: w lipcu oraz w sierpniu wejścia grupowe z przewodnikiem odbywają się codziennie o godzinach: 10:30, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00 i 16:30.

W samym mieście Wolin można też wybrać się na Wzgórze Wisielców, gdzie znajduje się rezerwat archeologiczny. Znajduje się tu również skansen Centrum Słowian i Wikingów.

Karsibór. Miejsce dla miłośników przyrody

Osoby ceniące sobie wypoczynek z dala od zgiełku, z pewnością zakochają się od pierwszego wejrzenia w wyspie Karsibór. Nazwa wyspy, którą można tłumaczyć jako "bór znajdujący się po lewej stronie" powstała ze słów "karś", "karśniawy", co w zachodniopomorskich dialektach znaczyło "lewy".

Karsibór to ostoja dla ponad 100 gatunków ptaków - "Karsiborska Kępa". Powierzchnię wyspy zajmują głównie pastwiska, nieużytki i plantacje trzciny. W zachodniej części znajdują się Lasy Karsiborskie. Dawniej ziemie te stanowiły fragment wyspy Uznam, ale zostały od niej oddzielone przez budowę drogi wodnej.

