Spis treści: 01 Proces w sprawie śmierci 16-latka zastrzelonego w sadzie

02 Wypadki na polowaniach w Polsce

03 Wypadki na polowaniach: przyczyny

04 Myśliwstwo w Polsce: statystyki

Na wczorajszym posiedzeniu dotyczącym sprawy śmierci Imanaliego przesłuchano ostatnich świadków. Jak podaje portal Lublin112, prokurator w mowie końcowej podkreślała, że nie ma żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego. - Choć oskarżony zapewniał, że był w 100 procentach pewien, że strzela do dzika, tylko jednak czy zrobił wszystko, aby mieć ta pewność? Z materiału dowodowego w tym opinii biegłego wynika z zakresu łowiectwa nie zrobił nic, bądź też zrobił bardzo niewiele, aby tę pewność uzyskać. Paradoksalnie wyjaśnienia oskarżonego nie da się odnieść wrażenia, że oddając strzał wykazał się głęboką ignorancją co do przepisów — tłumaczyła prokurator.

Proces dotyczy zdarzenia, do którego doszło 1 listopada 2020 roku w Kluczkowicach. Tego dnia w godzinach wieczornych Dariusz Ch. wybrał się ze znajomymi na polowanie. Razem z Marcinem B. udali się w okolice sadu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kluczkowicach.

Jak twierdzą oskarżeni, pomiędzy drzewami dostrzegli obiekt, który uznali za dzika. Marcin B. oświetlił cel latarką, a Dariusz Ch. oddał strzał. Wówczas postać stanęła na dwóch nogach. Po oddaniu strzału oskarżeni oddalili się z miejsca zdarzenia.

Pocisk trafił w 16-letniego Imanaliego. Chłopiec mieszkał w pobliskim internacie, do Polski przyjechał się uczyć. Tamtego wieczora wybrał się wraz z kolegami do sadu, by zbierać jabłka. Do Imanaliego została wezwana karetka, jednak chłopca nie udało się uratować.

Dariusz Ch. Wraz z Marcinem B. zbiegli z miejsca zdarzenia. Oskarżony, według prokurator, złamał szereg przepisów: oddał strzał obok budynku mieszkalnego, nie zgłosił polowania, zaniechał użycia lornetki i oddał strzał do obiektu nierozpoznanego. Obrońca oskarżonego zwracał uwagę na to, że o tamtej porze w sadzie nie powinno być nikogo, a 16-latek miał na sobie ciemne ubrania. Jak dowiadujemy się z relacji portalu lublin112.pl, prokurator zażądał dla Dariusza Ch. kary 15 lat pozbawienia wolności, 100 tys. zł odszkodowania dla babci ofiary, 10 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 10 lat zakazu zajmowania stanowisk związanych z edukacją małoletnich. Sam oskarżony przeprasza. Twierdzi, że po tragedii "stracił wszystko":

Chciałem bardzo przeprosić za to, co się stało. Byłem w szoku i jestem do tej pory. Żałuję bardzo tego, co się stało. Straciłem pracę, całe życie mi się zawaliło powiedział w sądzie

O zadośćuczynienie dla mieszkającej w Kazachstanie babci zmarłego chłopca wnioskowała adwokat Karolina Kuszlewicz. Z relacji Portalu Samorządowego dowiadujemy się, że powiedziała:"Można powiedzieć, że wydarzyła się tragedia, tylko to nie byłoby prawdą, bo tragedia się sama nie wydarzyła. Spowodowała ją nieodpowiedzialność, buta, pochopne sięganie po broń przez oskarżonego i nieudzielenie pomocy". Prokurator zażądał 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok w sprawie ma zapaść 2 lutego.

Wypadki na polowaniach w Polsce

Jak dowiadujemy się z mapy opublikowanej przez Gazetę Wyborczą, w samych latach 2014-2019 podczas polowań doszło do co najmniej 13 wypadków śmiertelnych. Ginęli w nich myśliwi, naganiacze, ale również osoby postronne. Incydenty zazwyczaj tłumaczone były rykoszetem, czy pomyleniem człowieka ze zwierzęciem łownym.

Do podobnego wypadku doszło we wrześniu ubiegłego roku: myśliwy oddał strzał w stronę 14-letniego chłopca, raniąc go w nogę. Mężczyzna jednak udzielił chłopcu pierwszej pomocy i zadzwonił po służby ratunkowe. Oskarżony miał tłumaczyć się tym, że pomylił chłopca ze zwierzyną. Jak się później okazało, był doświadczonym myśliwym i dyrektorem szkoły, do której uczęszczał poszkodowany chłopiec.

Jesienią ubiegłego roku doszło do śmiertelnego wypadku. Na zgłoszonym polowaniu zginął myśliwy. 54- letni mężczyzna oddał niekontrolowany strzał z broni w stronę swojego kolegi z polowania. Poszkodowanego przewieziono do szpitala, jednak zmarł dwa dni później. W 2019 roku w Radomsku myśliwy z ambony zastrzelił 61-latka. Po oddaniu strzału podszedł co ciała, chcąc obejrzeć zwierzę. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę z tego, że postrzelił człowieka. Mężczyzna miał pozwolenie na użycie broni oraz na wykonywanie polowania indywidualnego. Sąd Rejonowy w Radomsku skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy, karę grzywny i wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny ofiary.

Zdjęcie W ciągu lat 2014-2019 podczas polowań doszło do 13 śmiertelnych wypadków / 123RF/PICSEL

Wypadki na polowaniach: przyczyny

Jak podają "Zasady Etyki Łowieckiej" Polskiego Związku Łowieckiego, myśliwi mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo na terenie, w którym dochodzi do odstrzału. "Posiadanie i używanie broni nakłada na myśliwego poczucie szczególnej odpowiedzialności. Myśliwy dba o bezpieczeństwo użytkowania broni. Poluje zawsze ze sprawdzoną i sprawną bronią, jest świadomy własnych umiejętności strzeleckich, a za etyczny obowiązek uważa ich doskonalenie. Stosuje amunicję odpowiednią do danego rodzaju polowania i gatunku zwierzyny".

W oświadczeniu dotyczącym śmierci Imanaliego, które opublikował Polski Związek Łowiecki, czytamy: "Sprawca zdarzenia w momencie popełnienia czynu nie wykonywał polowania, lecz kłusował. Dodatkowo złamał wszelkie obowiązujące myśliwych zasady bezpieczeństwa, jak i normy etyczne". Prawo łowieckie zakazuje strzelania do celów nierozpoznanych.

W większości przypadków myśliwi, którzy oddali strzał do człowieka usprawiedliwiają swoje zachowanie pomyłką, błędnym rozpoznaniem postaci ze względu na złe warunki atmosferyczne, pochopnością, czy nieszczęśliwym wypadkiem. Jak pokazują dowody przedstawione w postępowaniach dotyczących takich spraw, najczęściej łamane są zasady bezpieczeństwa tj. zbyt mała odległość od obiektu, strzelanie w okolicach budynków, niezastosowanie odpowiedniego sprzętu, a także strzelanie do obiektów nierozpoznanych.

Zdjęcie Do tragicznych w skutkach wypadków na polowaniu często dochodzi po zmroku / 123RF/PICSEL

Myśliwstwo w Polsce: statystyki

W Polsce obecnie funkcję myśliwych pełni ponad 126 tys. osób, w tym 4,5 tys. kobiet. Związek Łowiecki w Polsce działa na mocy ustawy z 1995 roku. By zostać myśliwym w Polsce należy odbyć staż przy kole łowieckim, skończyć szkolenie i zdać egzamin (w tym sprawdzian strzelecki), oraz uzyskać pozwolenie na broń. Następnie adept łowiectwa bierze udział w uroczystym ślubowaniu. Kiedy upoluje pierwsze "grube" zwierzę, zostaje pasowany na myśliwego - wręcza się mu "złom" - charakterystyczną dla danego łowiska odłamaną gałązkę z drzewa lub krzewu. Najbardziej znanym zwyczajem myśliwskim jest pokot - tradycyjny zwyczaj zakończenia łowów, który ma wyrażać szacunek dla upolowanej zwierzyny. Układa się ją według hierarchii łowieckiej, na prawym boku, a następnie odgrywa sygnały myśliwskie.

