Orzechy laskowe to owoce, które są wydawane na świat przez rozmaite odmiany leszczyny. Przed spożyciem należy obrać je z łupiny, jednak w sklepach najczęściej można zakupić orzechy już wyłuskane. Zawierają one mnóstwo cennych składników odżywczych , które wykazują właściwości prozdrowotne .

Orzechy laskowe to prawdziwa skarbnica kwasu oleinowego. Wpływa on korzystne na funkcjonowanie układu krwionośnego. Może przyczyniać się między innymi do obniżania ilości złego cholesterolu w organizmie oraz unormowania ciśnienia tętniczego. Co ciekawe, ów związek jest wykorzystywany również w kosmetyce do produkcji środków służących do pielęgnacji skóry.