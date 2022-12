Na czym polega pasterka? Oto, dlaczego w wigilię idziemy do kościoła o północy

Mróz, skrzypiący pod butami śnieg i tłumy wiernych, które o północy zmierzają w stronę kościołów. Odprawiana w wigilię pasterka jest jedną z najważniejszych mszy w tradycji Kościoła katolickiego. Na czym polega i dlaczego to właśnie tego dnia idziemy do kościoła w środku nocy? To praktyka, która przetrwała lata.

Zdjęcie Pasterka jest uroczystą mszą świętą, na którą wierni udają się późnym wieczorem lub w nocy / MAREK BEREZOWSKI/REPORTER / East News