"Piękna", "Święty krąg", "Śliczna wioska", "Chciałbym mieszkać w tak niewielkim, urokliwym miejscu", "Zabudowa na planie okręgu robi wrażenie", "Miejsce wyjątkowe", "Polskie Bullerbyn" - komentują internauci. Zdjęcie przedstawiające niewielką osadę we wsi Gronowice robi furorę w sieci. Ze względu na to, że wsi zabudowanych na kształt tzw. okolnicy jest w Polsce coraz mniej, mówimy tu o miejscu wyjątkowym.

Charakterystyczny układ Przysiółka Czerwona najlepiej widać z lotu ptaka. W centrum znajduje się okrągły plac, który obecnie przypomina rondo, otaczają go ustawione dość ciasno w kręgu zabudowania. Nietypowe i mało znane miejsce znalazło się ponownie w centrum zainteresowania dzięki fotografii wykonanej przez Tomasza Matusiaka. Kadr opublikował działający na Facebooku serwis Poland24.com - News from Poland.

Osada "pozująca" na tle złocisto-zielonych pól robi spore wrażenie. Jak widać, zapierających dech krajobrazów wcale nie musimy szukać za granicą. W tym celu wystarczy wybrać się np. na Opolszczyznę.

Wieś swoją nietypową jak na współczesne czasy zabudową urzekała "łowców oryginalnych kadrów" już wcześniej. Hitem sieci stały się również zdjęcia opublikowane w maju przez fotografa, znanego na Instagramie jako @człowiek_przygoda. Postanowił podzielić się ze swoimi obserwującymi widokiem z lotu ptaka na osadę w Gronowicach.

- Nie dość, że pięknie mi światło przyświeciło, to samo miejsce jest ciekawe i rzadkie w skali kraju - napisał na Instagramie fotograf, który zamieścił filmik.

Gronowice. Urokliwa wieś na Opolszczyźnie

Gronowice leżą w województwie opolskim, w gminie Lasowice Wielkie (pow. kluczborski). Jak podawał niemiecki językoznawca Heinrich Adamy, nazwa Gronowice wywodzi się od polskiej nazwy "granica". Wieś jest położona nad rzeką Bogacicą, na terenach nizinnych Równiny Opolskiej i na skraju Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajdują się rezerwaty przyrody Kamieniec i Smolnik w Szumiradzie czy częściowo podtorfione Jezioro Czarne w Lasowicach Małych.

Na liście najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy znajdują się m.in. drewniane kościoły w Chocianowicach, Laskowicach, Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Wędryni, murowane świątynie w Chudobie i Tułach, kościół ewangelicki w Lasowicach Wielkich, kaplica ewangelicka w Lasowicach Małych i młyn w Tułach. Drewniane świątynie znajdują się na Szlaku Drewnianego Budownictwa Sakralnego.

W Gronowicach z kolei znajduje się kościół św. Idziego. W 1910 roku do wsi z Olesna została przeniesiona drewniana kaplica szpitalna, pochodząca z 1635 roku. Została odnowiona w 1959 roku. Jednak wspomniany kościół spłonął w sierpniu 1995 roku, a w jego miejsce - dwa lata później - wybudowano nową świątynię.

W Polsce takich miejsc jest niewiele

Obecnie w Polsce zachowało się niewiele wsi, u których charakterystyczny kształt jest dobrze widoczny. Zobaczymy go jednak w miejscowościach takich jak Łąkie niedaleko Świebodzina, Jamno i Łabusz w granicach Koszalina czy Chorzewo koło Pniew.

Okolnice powstawały najczęściej na wykarczowanych leśnych polanach. Do osady prowadziła zazwyczaj jedna lub dwie drogi. Zwarta zabudowa na planie okręgu nie była przypadkowa - taki układ pozwolił mieszkańcom na obronę przed atakami nieprzyjaciół. Centralnym miejscem okolnicy był tzw. majdan. Z biegiem czasu był na nim zakładany staw lub wznoszony kościół.

Okolnica to słowiański typ wsi, który cieszył się największą popularnością na Pomorzu i w Czechach. Warto dodać, że okolnica - podobnie jak inne formy zabudowy wsi takie jak ulicówka czy rzędówka - należała do form zabudowy planowej.

Sułoszowa. Polska wieś zachwyciła świat

Jakiś czas temu furorę zrobiła z kolei inna polska wieś. Położoną w Małopolsce Sułoszową zachwycili się brytyjscy dziennikarze z MailOnline, którzy stwierdzili, że "widok na wieś z lotu ptaka jest niemal jak ze snu".

Miejscowość znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, a od Krakowa dzieli ją ok. 36 kilometrów. Wieś "zatopiona" w otaczających ją barwnych polach ciągnie się wzdłuż asfaltowej drogi. To właśnie ten bajkowy widok zachwycił dziennikarzy i internautów. Jak widać, w poszukiwaniu niezapomnianych widoków nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Czasami wystarczy poszukać mało znanych miejsc w Polsce - niejedno z pewnością was zaskoczy.

