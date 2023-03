Dziś parasole możemy zostawić w domu! Mimo że w niektórych rejonach Polski pojawią się chmury, synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr południowy, południowo-zachodni, w całym kraju będzie umiarkowany, jednak na Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim możemy spodziewać się silniejszych podmuchów, w porywach do 45-60 km na godzinę. W tych regionach wiatr będzie nieco obniżał odczuwalną temperaturę.

Prognoza pogody dla poszczególnych miast

Oto przewidywana maksymalna temperatura powietrza w wybranych miastach:

Gdańsk - 10 st. C.

Szczecin - 12 st. C.

Olsztyn - 7 st. C.

Suwałki - 6 st. C.

Białystok - 7 st. C.

Poznań - 11 st. C.

Zielona Góra - 12 st. C.

Toruń - 9 st. C.

Warszawa - 9 st. C.

Lublin - 8 st. C.

Wrocław - 13 st. C.

Jelenia Góra - 14 st. C.

Katowice - 11 st. C.

Kraków - 10 st. C.

Kielce - 8 st. C.

Rzeszów - 8 st. C.

Zakopane - 4 st. C.

Noc będzie spokojna, jednak miejscami zimna

Dzisiejszej nocy najchłodniej będzie w kotlinach karpackich, gdzie temperatura może spaść nawet do -6 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju, a także w Małopolsce i na Górnym Śląsku temperatura wyniesie od -3 do 0 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie Polski oraz nad morzem. Tam możemy spodziewać się nawet 6 stopni Celsjusza.

Dzisiejsza noc będzie bezchmurna na południowym wschodzie, a także krańcach wschodnich. Mimo że w niektórych rejonach możemy spodziewać się chmur, nie powinny one przynieść opadów deszczu. Symboliczne opady mogą pojawić się nad ranem na krańcach północno-zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, nieco silniejszy na północy oraz w Przedgórzu Sudeckim.