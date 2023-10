Jeszcze niedawno synoptycy na najbliższe dni prognozowali opady śniegu. Jednakże najnowsze prognozy nieco nas zaskoczą. Ze Słowacji w kierunku południowo-wschodniej Polski nadciąga burzowy front, który zupełnie namiesza w pogodzie. Będzie cieplej, niż zapowiadano!

Jaka będzie pogoda w piątek?

W piątek, 20 października w większości kraju możemy spodziewać się zachmurzenia z przejaśnieniami i opadami deszczu. Umiarkowany wiatr może miejscami wzrastać do silnego, zwłaszcza na wybrzeżu oraz południu kraju. W związku z tym IMGW-PIB wydało nowe ostrzeżenia meteorologiczne.

Na północy kraju w piątek 20 października obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tam silny wiatr, w porywach może osiągać nawet do 85 km/h. Z kolei na południu kraju porywy będą jeszcze silniejsze, aż do 100 km/h, a w Tatrach nawet do 160 km/h. IMGW-PIB wydał tam alerty drugiego stopnia.