Nad Polskę nadciąga kolejna fala afrykańskich upałów. Znamy dokładne daty

Tegoroczne upały w Polsce dały się już we znaki. W lipcu mieliśmy już z nimi do czynienia w pierwszej połowie miesiąca, a jak podają prognozy, niebawem znów możemy się spodziewać kolejnej fali. Pogodowi eksperci już wiedzą, kiedy żar będzie lał się z nieba.

Afrykańskie upały w Polsce. Kiedy kolejna fala?

Wysokie temperatury dały się w Polsce we znaku już po 20 maja - termometry w niektórych regionach Polski pokazywały wówczas 28 stopniach Celsjusza. Później nastąpiło chwilowe ochłodzenie, po którym fala gorąca uderzyła z jeszcze większą siłą. Największe upały były odczuwane już od 5 lipca - we Wrocławiu i w Poznaniu termometry zarejestrowały w cieniu 32 st. C, w Warszawie i Krakowie 29 st. C, w Gdańsku 28 st. C., a w Zakopanem 27 st. C. Ukrop szczególnie męczący był w ubiegły weekend 15-16 lipca, kiedy to w Polsce doświadczyliśmy temperatur sięgających nawet do 36 st. C. Synoptycy zapowiadają, że sytuacja jeszcze się powtórzy.

Zdjęcie w ubiegły weekendy temperatury w Polsce sięgały nawet 35 st. C. Eksperci zapowiadają kolejną falę afrykańskich upałów / Beata Zawrzel / East News

Jak zapowiadają pogodowi eksperci, druga fala upałów w Polsce nadciągnie po 22 lipca i potrwa przez kilka dni - najprawdopodobniej do 26 lipca. Prognozuje się, że w większości regionów w kraju termometry będą wskazywać około 32 st. C w cieniu.

Jaka będzie pogoda w sierpniu 2023?

Z długoterminowej prognozy na sierpień na chwilę obecną wynika, że sierpień ma być równie ciepły jak lipiec. Nie wiemy jeszcze, czy będziemy mieć do czynienia z rekordowymi upałami, jednak z pewnością temperatury dadzą o sobie znać i najprawdopodobniej będą utrzymywać się na poziomie wieloletniej średniej miesięcznej. Intensywne opady deszczu póki co nie są zapowiadane.