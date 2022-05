Czym są "krwawe deszcze"?

"Krwawy deszcz" to potoczne określenie dotyczące zjawiska, podczas którego z nieba spadają zabarwione na czerwono krople wody. Co pewien czas odnotowuje się takie przypadki w różnych częściach globu.

Jak podaje "Met Office", "krwawy deszcz" pojawia się, gdy w powietrzu występuje stosunkowo wysokie stężenie czerwonego pyłu lub piasku, który mieszając się z deszczem, powoduje jego czerwone zabarwienie.

"Krwawe deszcze" nad Wielką Brytanią

Jak podaje "Metro UK", Brytyjczycy zmierzą się z "krwawymi deszczami". Zdaniem ekspertów jeszcze w tym tygodniu nad Wielką Brytanię może nadciągnąć unosząca się chmura saharyjskiego pyłu, która spowoduje czerwone opady.

Zdjęcie Saharyjski pył dotarł dwa miesiące temu także do Hiszpanii / Europa Press News / Contributor / East News

Zdaniem specjalistów zjawisko to może wystąpić w Wielkiej Brytanii, ponieważ jednocześnie zapowiadane są ulewy, wyładowania atmosferyczne, silny wiatr i grad. Zdjęcia satelitarne wykonane przez Europejską Agencję Kosmiczną wskazują, że chmury pyłu saharyjskiego przemieszczają się nad Oceanem Atlantyckim. Według prognoz dotrą do Półwyspu Iberyjskiego i Europy Zachodniej 20 i 21 maja, a w południowo-wschodniej Anglii mogą pojawić się już 20 maja rano.

Zdarza się, że pył ten prowadzi do problemów z oddychaniem. Naukowcy przewidują jednak, że będzie się on unosić na dużych wysokościach, przez co doprowadzi do zamglenia nieba, ale nie wpłynie na jakość powietrza.

W marcu 2022 roku saharyjski pył dotarł m.in. do Hiszpanii, Szwajcarii i Niemiec. Niebo zabarwiło się na odcienie brązu i pomarańczy, a warstwą pyłu zostały pokryte ulice i samochody.

***

