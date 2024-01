Spis treści: 01 Zima powraca. W weekend czekają nas mrozy i opady śniegu

Zima powraca. W weekend czekają nas mrozy i opady śniegu

Synoptycy nie pozostawiają złudzeń — kolejne dni przyniosą nam powrót zimy. Zimowa aura zagości w Polsce już w ten weekend.

Obecnie Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, a sytuację atmosferyczną komplikuje układ niżowy Annelie. Jak się jednak okazuje, niedługo nad Polskę dotrze kolejny układ niżowy. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzegają przed trudnymi warunkami w nadchodzący weekend. Już niedługo odczujemy prawdziwy powrót zimy.

Pogoda na piątek. Odczujemy zmianę aury

W piątek 5 stycznia zaobserwujemy zmiany w aurze, jednak ciepło nie ustąpi jeszcze na południowym zachodzie i południu kraju. Tam termometry pokażą dodatnie wartości. Jednakże, z zachodu nad Polskę wkroczy słabo aktywny, ciepły front z opadami deszczu ze śniegiem. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. W zachodnich regionach mogą wystąpić opady śniegu z marznącym deszczem do 2 litrów na metr kwadratowy.

Temperatury w ciągu dnia wahać się będą od -7 st. C. na Suwalszczyźnie przez -1 st. C. w centralnej Polsce do 4 st. C. na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany.

Nadchodzący znad Skandynawii wyż rozpocznie swoją ekspansję w kierunku środkowej Europy. Tym samym zepchnie on ciepłe powietrze nad południowe regiony kraju. W rezultacie w weekend możemy spodziewać się tam obfitych opadów śniegu.

Zdjęcie Nadchodzący weekend przyniesie nam opady śniegu / 123RF/PICSEL

Pogoda na weekend. Jaka będzie pierwsza sobota i niedziela roku?

W sobotę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia na północy kraju, a także obfitych opadów śniegu na południu - w górach spaść może nawet 10-20 cm śniegu. Na Podkarpaciu pojawi się przejściowy deszcz ze śniegiem do 10 l/m².

Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C. na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C. w centrum kraju, do 4 st. C. na Podkarpaciu. Z kolei według synoptyków temperatura minimalna sięgnie nawet -10 st. C. na Suwałkach. Tego dnia powieje północno-wschodni wiatr z porywami sięgającymi 50 km/h.

W niedzielę w południowej Polsce okresami wystąpią opady śniegu do 5 cm, a w górach do 10 cm. Słupki rtęci pokażą m.in.:

od -12 st. C. do -16 st. C. na Podlasiu,

od -8 st. C. do -11 st. C. w regionach centralnych,

od -2 st. C. do -6 st. C. na Pomorzu Zachodnim.

Z północnego wschodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, z porywami sięgającymi 50-60 km/h.

Należy zatem być gotowym na zmienne warunki pogodowe i dostosować się do panującej aury. Warto śledzić aktualizacje prognoz, aby unikać niebezpieczeństw związanych z trudnymi warunkami atmosferycznymi.

