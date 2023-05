Cyklon Benedykt i załamanie pogody

Życie i styl Nad Polskę nadciągają "brudne deszcze". Efekty zobaczysz gołym okiem Koniec ubiegłego tygodnia przyniósł załamanie pogody, które nastąpiło po kilku słonecznych dniach. Przyczyną był cyklon Benedykt, który wywołał ulewy i burze. Już w środę zaczął się on przemieszczać w inne rejony Europy, ale tuż za nim z południa kontynentu nadciągnął inny niż, który także przyniósł ze sobą niskie temperatury i opady deszczu. Ponadto wraz z Benedyktem do Polski dotarł pył znad Sahary, co wywołało tzw. brudne deszcze pozostawiające rdzawy osad m.in. na samochodach i oknach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w komunikacie przekazał, że już 20 i 21 maja będzie widoczna poprawa pogody.

"W sobotę i w niedzielę na ogół dość pogodnie, tylko w godzinach popołudniowych miejscami wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna do 26 st. C" - podano.

Kiedy upały w Polsce?

W ostatnim czasie informowaliśmy o najnowszej prognozie pogody na lato w Polsce. Analizy synoptyków napawają optymizmem. Upalnie będzie przede wszystkim w czerwcu i sierpniu. Lipiec określono natomiast miesiącem suchym i ciepłym.

Zdjęcie Już 22 i 23 maja w zachodniej Polsce temperatury sięgną nawet 29°C / 123RF/PICSEL

Jak się okazuje, pierwsze oznaki nadchodzącego lata odczujemy w następnym tygodniu. Już 22 i 23 maja w zachodniej Polsce temperatury sięgną nawet 29 st. C. W centrum kraju termometry wskażą 26-28 st. C, a na południu i północy 25-27 st. C.

Mimo że prognozowana słoneczna pogoda to dla wielu powód do radości, to trzeba się również liczyć z tym, że rosnąca temperatura niesie za sobą ryzyko burz i obfitych opadów.

