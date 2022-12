Zima zaatakowała Polskę na początku grudnia. W całym kraju występowały intensywne opady śniegu. Trzaskający mróz sprawiał, że gruba warstwa białego puchu nie topniała. Meteorolodzy ostrzegali o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych: zawiei i zamieci śnieżnych, burz śniegowych. Apelowali o to, by bez potrzeby nie wychodzić z domu.

Kilka dni temu mrozy zaczęły odpuszczać. Właściwie w całym kraju nastąpiło gwałtowne ocieplenie. Teraz wiele osób zastanawia się, czy śnieg - który zalega na ulicach od tygodni - przetrwa do Bożego Narodzenia. Niestety, synoptycy nie mają dobrych informacji dla miłośników białych świąt. Nad Polskę nadciągają atlantyckie cyklony. Co to oznacza?

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku Boże Narodzenie, Sylwester i Nowy Rok będą cieplejsze niż zwykle. Nadchodzące masy powietrza sprawią, że temperatura właściwie w całym kraju wzrośnie. Termometry w niektórych regionach Polski mogą wskazać nawet kilkanaście kresek powyżej zera. Będzie deszczowo i wietrznie, a śnieg popada jedynie miejscowo.