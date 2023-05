Jeśli zdarzyło ci się, że złapałaś za połowę banknotu, to nie musisz się martwić. W większości przypadków uszkodzone pieniądze można wymienić. Szczegółowe informacje na ten temat umieszczono w zarządzeniu nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z tym dokumentem, bank jest zobowiązany do wymiany uszkodzonego banknotu. Warunkiem jest to, że powinien się on zachować przynajmniej w 45 proc. pierwotnej powierzchni. Pracownik banku musi też być w stanie rozpoznać nominał pieniądza. Co ciekawe te zasady dotyczą również monet.

Santander, Alior, ING, Pekao i PKO. Wymiana uszkodzonego banknotu w najpopularniejszych bankach

Warto wiedzieć, że wymiana uszkodzonego banknotu może odbyć się w każdym banku komercyjnym lub spółdzielczym w Polsce. Co ważne, nie trzeba za to płacić. Uszkodzone banknoty powinny być uprzednio zabezpieczone.

Jeśli pieniądze się porwały lub pojawiły się na nich niewielkie ubytki, to wystarczy okleić je taśmą i włożyć do koperty. Banknoty zbutwiałe lub osmalone wskutek działania wilgoci, ognia, czy dymu również powinny być umieszczone w opakowaniu ochronnym, na przykład woreczku strunowym. Wymiana jest wykonywana w kasie bezpośrednio, nie trzeba czekać.

Gdzie jeszcze wymienić zniszczone banknoty? Możesz przesłać je w kopercie

Na podstawie zmian wprowadzonych trzy lata temu w zarządzeniu Prezesa NBP z 17 września 2020 r. wymiany banknotów można też dokonać korespondencyjnie. Uszkodzone banknoty można przesłać pocztą lub kurierem.

W środku powinien się znajdować wniosek o wymianę, skierowany do Departamentu Emisyjno-Skarbowego mieszczącego się przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 (00-919) w Warszawie. Na kopercie należy umieścić dopisek "DES - wymiana". W przesyłce można umieścić maksymalnie 2 tys. złotych. Pieniądze zostaną przesłane na rachunek bankowy wymieniony we wniosku.

Kiedy otrzymasz 50 proc., a kiedy 100 proc. wartości pieniądza?

Połowę wartości wymienianych, uszkodzonych banknotów otrzymasz, jeśli zachowało się z nich od 45 proc. do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie. Natomiast 100 proc. dostaniesz, jeśli:

banknoty są: przerwane na kilka części (nie więcej niż 9) i pochodzą z tego samego pieniądza, sklejone lub niesklejone, bez ubytków w miejscu przerwania,

banknoty zachowały ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie.

Jeśli pracownik kasy banku będzie miał wątpliwości, czy pieniądze oddane do wymiany nadają się do przyjęcia, zdecyduje się na przesłanie ich do analizy do centrali NBP. O spełnieniu lub niewypełnieniu wymogów formalnych osoba ubiegająca się o wymianę zostanie poinformowana po wydaniu decyzji.

Czy w każdym banku można wymienić uszkodzony banknot? Co z obcymi walutami?

Dobrze wiedzieć, że nie w każdym banku będzie można wymienić, na przykład funty brytyjskie, euro, czy franki szwajcarskie. Uszkodzone banknoty należy w takiej sytuacji oddać w oddziale banku centralnego kraju, w którym obowiązuje konkretna waluta. Jest to warunek, który narzuca decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10).

