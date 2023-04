Czwartek wciąż nie zachwyci pogodną aurą. Będzie pochmurno. W całym kraju prognozuje się opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura zacznie jednak nieco wzrastać. W piątek termometry wskażą od 1 do 6 st. C na południu kraju i od 7 do 12 st. C na pozostałym obszarze.

W święta przydadzą się parasole. Padać będzie zarówno w Wielką Sobotę, jak i Niedzielę Wielkanocną oraz Wielkanocny Poniedziałek. W sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 do 12 st. C. W niedzielę oraz poniedziałek prognozowana temperatura minimalna to od 2 do 6 st. C, a temperatura maksymalna od 8 do 13 st. C.

Jak organizm reaguje na zmiany pogody? Pogoda mocno odbije się na samopoczuciu

Wraz z 6 kwietnia do Polski zaczną napływać coraz cieplejsze masy powietrza. Najcieplej będzie na północy, zaś nieco chłodniej na południu. Nie oznacza to jednak, że mróz całkowicie odejdzie w niepamięć. Pogoda może nas jeszcze nie raz zaskoczyć.

Nagłe zmiany pogody mocno odbiją się jednak na naszym samopoczuciu. Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nawet 50 - 70 proc. społeczeństwa to osoby podatne na zmiany pogody. Dla meteoropatów szczególnie niebezpieczne są fale ekstremalnych temperatur oraz wahania ciśnienia.

Wówczas odczuwać mogą miedzy innymi skoki ciśnienia tętniczego, senność lub problemy ze snem, rozbicie, zmęczenie, bóle głowy, a czasami również rozdrażnienie. Pogoda może także nasilać objawy różnych chorób, jak dolegliwości dwunastnicy czy układu sercowo-naczyniowego, reumatyzmu, alergii, a nawet astmy.

