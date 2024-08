W ciągu całego roku zużycie energii elektrycznej wyniesie 748,25 kWh, co oznacza, że koszt roczny to aż 516,29 zł .

To o wiele więcej niż uważany za wyjątkowego prądożercę czajnik elektryczny (roczny koszt jego użytkowania to ok. 150-200 zł) czy druga stereotypowa rekordzistka, czyli kuchenka mikrofalowa (ok. 36 zł).