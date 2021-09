Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się wycofać z królewskiego życia i zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Sussexowie żyją w Montecito w Kalifornii. Okazuje się, że to wyjątkowe miejsce dla pewnego plemienia rdzennych Amerykanów - woda z tamtejszych źródeł jest uważana przez nich za świętą.

Eleanor Fishburn, przywódczyni plemienia Barbareno-Ventura, stwierdziła w wypowiedzi dla "The Sun", że jej plemię nie zgadza się, aby "święcona" woda była używana przez nich do podlewania ogrodów.

Meghan i Harry podlewają ogród świętą wodą?

Meghan Markle i książę Harry wraz z pozostałymi mieszkańcami Montecito mogą korzystać z innych opcji podlewania ogrodów, ale nie decydują się na to, bo nie wiedzą, jak wielkie znaczenie mają święte źródła dla plemienia Barbareno-Ventura. Tak uważa przywódczyni plemienia.



Jak podkreśliła Eleanor Fishburn w wypowiedzi z "The Sun", dla tamtejszej rdzennej ludności ta woda jest "czystą wodą uświęconą", używaną podczas ceremonii.





"Dla nas ta woda jest czystą wodą uświęconą i ceremonialną. Jako rdzennej ludności jest to dla nas święte, a pomysł, że ludzie w okolicy używają wody ze źródeł do podlewania swoich ogrodów, jest dla nas czymś, co nam nie odpowiada" - mówiła.





Meghan i Harry nie zabrali głosu w sprawie

Meghan i Harry przestaną korzystać z uświęconej wody podczas podlewania swojego ogrodu? Jest taka szansa - plemię zorganizowało specjalne spotkanie dla mieszkańców Montecito, podczas którego chcą wyjaśnić, dlaczego wykorzystywanie tej wyjątkowej "święconej wody" jest dla nich krzywdzące.



"Byłoby wspaniale, gdyby przybyli, abyśmy mogli wyjaśnić naszą historię i kulturę oraz poinformować ich o tym, jak święta jest dla nas ta woda. Dobrze byłoby im wyjaśnić, że jeśli używają wody do nawadniania ogrodu, mają alternatywny wybór" - powiedziała Eleanor Fishburn.



Meghan i Harry nie powiedzieli, czy pojawią się na spotkaniu ani nie skomentowali zarzutów przywódczyni plemienia Barbareno-Ventura.

