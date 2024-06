Ciechocinek słynie także z tężni i zieleni miejskiej — parków, skwerów, kwietników i dywanów kwiatowych. Mimo że lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie — przybywa nowych ośrodków i usług, to żadna miejscowość uzdrowiskowa nie zagroziła do tej pory popularności i renomie Ciechocinka. Klienteli nie ubywa, ale miasteczko ma swoje problemy — i to niemałe.

Ciechocinek zamieszkuje nieco ponad 10 tys. osób, jednak według danych GUS w latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,6%. Choć kryzys demograficzny dotyka całego kraju, to w Ciechocinku jest on szczególnie dotkliwy. Średni wiek wynosi tu 47 lat i jest znacznie wyższy od średniego wieku mieszkańców Polski. Ciechocinek ma też ujemny przyrost naturalny.

Na 1000 mieszkańców Ciechocinka przypada ponad 15 zgonów. Jest to znacznie więcej niż wynosi średnia dla kraju. Dodatkowo wielu młodych wyjeżdża do innych miast lub za granicę. Tylko 52,3% mieszkańców Ciechocinka jest w wieku produkcyjnym, 14,6% stanowi młodzież, a 33,1% to emeryci. Te same wskaźniki dla Polski to kolejno — 61,8%, 17,9% i 20,2%.