Nowe limity zarobków dla emerytów. Co się zmienia?

Nowe limity zarobków dla emerytów: Co trzeba wiedzieć?

Do końca maja tego roku limity zarobków dla emerytów i rencistów wynoszą odpowiednio 5278,30 zł i 9802,50 zł. Wszystko zmieni się jednak już w czerwcu - od tego miesiąca zwiększą się one kolejno o 424,87 zł i 789.10 zł.

Limity aktualizowane są co trzy miesiące i zależą od przeciętnej płacy w gospodarce. Jeśli średnia płaca w kwartale wzrosła, to seniorzy będą mogli dorobić więcej. Spadek miesięcznego wynagrodzenia oznacza natomiast mniejsze limity.

Wyjątek od tej zasady stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie i bez dopłaty do minimum.