Błędy podczas mszy świętej

Życie i styl Krwawe łzy z obrazów i figur Matki Bożej. Cud czy oszustwo? Każdy katolik dobrze zna "Pięć przykazań kościelnych". Już pierwsze z nich mówi o tym, że w niedziele i święta nakazane jest uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.

Udział w Eucharystii to dla wielu wiernych istotna kwestia, której starają się nie zaniedbywać. Samo przyjście do kościoła nie jest jednak oznaką uczestniczenia we mszy świętej.

Ważną rolę odgrywa nie tylko skupienie na przebiegu obrzędu, ale także znajomość formuł modlitewnych, postaw i gestów liturgicznych. Zdarza się jednak, że niektórzy wierni niekoniecznie robią wszystko poprawnie. Można jednak stwierdzić, że błędy podczas mszy świętej wynikają w dużej mierze z nieświadomości.

Jakie są najczęstsze błędy wiernych podczas mszy świętej?

Do najczęstszych błędów popełnianych przez wiernych podczas mszy świętej zalicza się siedzenie, wstawanie i klęczenie w nieodpowiednich momentach. Każda z tych postaw symbolizuje coś innego. Dzięki nim można okazać radość, skupienie oraz adorację.

Tutaj warto podkreślić, że błędem jest również wykonywanie ich w niepoprawny sposób. Dość częstym zjawiskiem jest klęknięcie wyłącznie na jedno kolano bądź zamiast tego siadanie na piętach. Żadna z tych postaw nie jest prawidłowa i nie oznacza pokłonu przed Najświętszym Sakramentem.

Zdjęcie Częstym zjawiskiem w kościołach jest przedwczesne klękanie wiernych podczas obrzędu / Karol Porwich/East News / East News

Na liście błędów podczas mszy świętej znalazło się wykonywanie znaku krzyża w niedbały sposób. Jest to gest, który pojawia się zarówno za początku nabożeństwa, jaki i na końcu, a także podczas kropienia wodą święconą oraz tuż przed Ewangelią. Wówczas jest on czyniony na czole, ustach oraz sercu. Kapłani podkreślają, że to gest, który jest skierowany prosto do Boga i nie może być wykonywany w lekceważący sposób. Zdarza się jednak, że wierni żegnają się dość nieczytelnie i zamiast znaku krzyża czynią coś na wzór zygzaka.

Błędy pojawiają się także podczas wykonywania znaku pokoju. Mowa tu dokładnie o zakłócaniu porządku mszy. Ważne, by przekazywać go jedynie osobom stojącym najbliżej, by w żaden sposób nie robić zamieszania.

Na tym jednak nie koniec, bo błędy pojawiają się również podczas konsekracji. Gdy duchowny unosi hostię oraz kielich, wierni powinni z podniesioną głową patrzeć na ten gest. Niepoprawnym zachowaniem jest schylenie głowy i trzykrotne uderzanie się w pierś. Taka postawa jest zarezerwowana na czas spowiedzi powszechnej.

Ponadto uczestnicząc we mszy świętej, trzeba pamiętać, jak ważne jest oddawanie szacunku Jezusowi Chrystusowi, Trójcy Świętej oraz Maryi. W związku z tym istotne jest pochylanie głowy, gdy są wspominani podczas nabożeństwa.

Czego nie należy robić podczas mszy świętej?

Częstym zjawiskiem w kościołach jest przedwczesne klękanie wiernych podczas obrzędu. M.in. robią to od razu, gdy słyszą "Święty, święty, święty..." oraz "Baranku Boży". Prawidłowym zachowaniem jest poczekanie na dźwięk dzwonków, które wyznaczają moment oddania czci.

Zdjęcie Błędy wiernych podczas mszy świętej wynikają w dużej mierze z nieświadomości / 123RF/PICSEL

Poza tym zakazane jest jedzenie oraz żucie gumy podczas mszy. Chociaż wydaje się, że jest to oczywista kwestia, to nie brakuje osób, które o tym zapominają. Podobnie jest w przypadku korzystania z telefonów. Zerkanie na otrzymane SMS-y i sprawdzanie, kto dzwonił, nie jest odpowiednim zachowaniem. Zabierając komórkę do kościoła, należy przed wejściem ją wyłączyć.

Za błąd uznaje się zbyt wczesne wychodzenie z mszy świętej. Pieśń na zakończenie nabożeństwa jest jego częścią, a więc należy pozostać w kościele, gdy jest odśpiewywana. Zdarza się również, że wierni wychodzą już podczas ogłoszeń duszpasterskich. Takie zachowanie uchodzi za nietaktowne.

Czego jeszcze nie należy robić podczas mszy świętej? Przede wszystkim przekształcać słów modlitw i powtarzać za kapłanem. Msza święta ma swój porządek, którego należy się trzymać. Zarówno duchowny, jak i wierni powinni wypowiadać formuły, które należą tylko do nich. Zdarza się, że kobiety zamiast "Panie, nie jestem godzien" mówią "Panie, nie jestem godna". Zmiana tego cytatu jest uznawana za błąd i nie powinna mieć miejsca podczas nabożeństwa.

